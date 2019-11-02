Рейтинг самых сексуальных городов мира

Издание Big 7 Media составило рейтинг самых сексуальных городов мира.

На первом месте оказался Майами. Город удостоился этого звания за раскрепощенных местных жителей, оживленную ночную жизнь и один из самых романтических пейзажей в Соединенных Штатах.

Второе место занял Париж за хорошее французское вино, вкусную еду и потрясающие достопримечательности. Это самый романтичный город, по мнению редакции.

На третьей позиции — Денвер. Согласно результатам исследования, проведенного компанией Quality Health, столица штата Колорадо является самым сексуально активным городом в США. Четвертое место — у Копенгагена. В столице Дании чаще, чем в других городах, покупают игрушки для сексуальных игр. Замыкает пятерку Кейптаун (Южная Африка).

В список также вошли Нью-Йорк, Рим, Рио-де-Жанейро, Берлин, Мельбурн, Мехико, Манчестер, Медельин, Гавана, Чиангмай, Тайбэй и Агра.

При составлении топ-50 журналисты Big 7 Media брали во внимание статистику по городам, где чаще занимаются сексом, данные о странах с наибольшим количеством связанных с сексом поисковых запросов в интернете, списки лучших городов для одиноких людей и самых сексуальных национальностей в мире, рейтинг мест с наибольшим количеством романтических ресторанов и ночных клубов, а также отзывы читателей ресурса.