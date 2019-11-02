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Полеты в отпуск на короткое время вредны для здоровья 

Мир24 2 часа назад
Короткие полеты в отпуск вредны для здоровья
Фото: Depositphotos
Врачи не рекомендуют улетать в отпуск в теплые страны на выходные. Короткий отпуск не пойдет на пользу организму, а наоборот только подорвет здоровье, пишет РИА «Новости».
По словам специалистов, на адаптацию организма у взрослого человека уходит не менее трех дней, поэтому от такого короткого «отдыха» он, скорее, устанет, чем восстановится.
Вне зависимости от расстояния любой перелет чрезмерно нагружает организм, особенно это действует на сердечно-сосудистую и иммунную системы. Адаптация организма начинается везде, даже если уехать за 200 км.
Особенно опасны перелеты людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, а также тем, кто находится в постинсультном и постинфарктном состоянии.
Кроме того, врачи советуют при перелетах уделять особое внимание венам. Необходимо вставать, ходить и заниматься упражнениями для икроножных мышц, чтобы предупредить тромбоз глубоких вен.
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Теги:
Новости путешествий , РИА Новости
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