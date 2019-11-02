Куда дешевле поехать зимой: Таиланд или Вьетнам

Итак, чтобы уже окончательно расставить все точки над i давайте подсчитаем бюджет и сравним, куда поехать будет дешевле в сезоне 2019/20.

Сколько стоит отдых в Таиланде?

Таиланд — страна, которую россияне действительно любят.

Причем, отдых здесь понравится как любителям тишины и покоя, так и искателям приключений, в том числе и в ночное время. Как отмечают многие эксперты, инфраструктура и отельная база в Тае точно лучше, чем во Вьетнаме, и порой это сказывается на ценах.

Стоимость путевок

Пакетный тур в Таиланд — это, конечно, удобнее, а часто и дешевле. Стоимость 12-дневной путевки на двоих в отеле с завтраком в осенне-зимний период (исключая новогодние каникулы) будет следующей:

Отели 3* — от 62 500 руб.

Отели 4* — 76 200 руб.

Отели 5* — от 95 200 руб.

Для гостей, готовых доплатить за комфорт, найдутся и более роскошные варианты. Так, отдых на двоих в отеле Robinson Club Khao Lak 5* обойдется в 200 000 руб. Недешево, зато отличный сервис и незабываемые виды на Андаманское море.

Самостоятельным путешественникам, чтобы сэкономить, лучше все организовать заранее. Недорогие билеты на это направление накануне сезона редко удается найти. Да и приличное жилье на популярных тайских курортах не пустует.

Прямой рейс из Москвы до Бангкока стоит примерно 26 000 руб., с учетом трансфера до Паттайи — от 34 000 руб.

За жилье на двоих в сутки в Паттайе или на Пхукете придется заплатить от 20 долларов. За эти деньги туристам предоставят номер в скромной «трешке». Конечно, имеются в наличии и виллы стоимостью от 250 долларов в сутки. Гостям, арендующим недвижимость на длительный срок (а таких здесь немало) предоставляют скидки.

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Достопримечательности

Экскурсионная и развлекательная программа в Тае более насыщенная, чем во Вьетнаме. Например, отдыхающих в Паттайе ждут роскошные аквапарки, парки аттракционов и сафари. Любители истории не останутся равнодушными к буддийским храмам.

Стоимость развлечений и экскурсий можно назвать умеренной. Так, посещение популярного аквапарка Рамаяна с трансфером из отеля обойдется в 30 долларов (или 899 бат) для взрослого и 26 — для ребенка. Вход в знаменитый Храм Лежащего Будды в Бангкоке стоит около 3 долларов.

Интерес туристов вызывают и насыщенные экскурсии по окрестностям. Например, за 80 долларов можно отправиться в двухдневное путешествие по провинции Канчанабури. В программу входит посещение деревни на воде с плавучим рынком, катание на слонах, сплав по реке Квай и еще много интересного.

Трансферы аэропорт-отель

Стоимость индивидуального трансфера (без определения марки авто) в Бангкоке и Паттайе составляет 70-75 долларов за машину вместимостью до 8 человек. Трансфер из аэропорта Пхукета до отеля обойдется в 60 долларов, до отелей Краби — 115 долларов. Цены указаны за поездку в одну сторону.

Цены на еду

Еда в Таиланде недорогая. Так, обожаемый россиянами суп том-ям в уличных кафе обойдется в 2 доллара, в заведениях подороже — 4-5 долларов. Рисовую лапшу пад-тай с мясом, овощами или морепродуктами можно купить за 1,5-4 доллара. Жареные на гриле мидии, устрицы или креветки стоят от 4 до 7 долларов за порцию.

Сколько стоит отдых во Вьетнаме?

Несмотря на то, что Вьетнам в некоторых моментах уступает Таиланду, он активно развивается и через несколько лет может опередить соседа по популярности. Но пока что страна не избалована вниманием туристов, и цены здесь довольно низкие.

Стоимость путевок

Стоимость туров на 12 дней с перелетом и проживанием в отеле на завтраках выглядит примерно так:

Отели 3* — от 68 600 руб.

Отели 4* — от 74 500 руб.

Отели 5* — от 85 100 руб.

Если ехать самим. То прямой перелет по маршруту Москва-Ханой и обратно обойдется в 36 000 руб. Примерно столько же стоят рейсы до Хошимина. Если не пугает вариант с пересадкой, например, компанией Air China через Пекин, можно сэкономить до 10 000 руб.

Жилье класса «люкс» во Вьетнаме представлено не в таком широком ассортименте, как в Таиланде. Зато бюджетных предложений более чем достаточно. Сутки на двоих в отеле 3* в Муйне будут стоить от 25 долларов, двухкомнатные апартаменты в Нячанге — от 30 долларов.

Достопримечательности

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Достопримечательности Вьетнама в основном связаны с природой, религией и архитектурой. Многие можно посетить бесплатно. Например, увидеть пагоду Лонг Шон в Нячанге и знаменитые статуи Сидячего Будды и Лежачего Будды стоит ровно ничего. Но тут нужно проявить бдительность, так как некоторые особо предприимчивые вьетнамцы пытаются взять плату за вход.

Экскурсия в Национальный океанографический музей в Нячанге обойдется в 2 доллара, поездка на остров обезьян Хон Лао — от 30 долларов. Сюда можно добраться и самостоятельно на пароме, расположенном недалеко от Нячанга. Входная плата для гостей острова — 7,5 долларов (для детей ниже метра — бесплатно).

Большим спросом пользуются и экскурсии в Далат — высокогорный курорт с вьетнамской душой и французской атмосферой. Стоимость однодневной поездки начинается от 35 долларов. Но поскольку путь к этому райскому местечку пролегает по серпантину и довольно утомителен, лучше выбрать двухдневный вариант — от 85 долларов.

Трансферы аэропорт-отель

Цена трансфера из аэропорта до отеля начинается от 12 долларов. Такую сумму возьмут с туристов, которые прилетают в Хошимин и направляются в один из городских отелей. Поездка до отеля во Фантьете — уже в 78 долларов. Стоимость индивидуального трансфера из аэропорта до отеля Нячанга составляет 14-15 долларов.

Цены на еду

Вьетнамская кухня имеет сходство с тайской, но есть и отличие. Она не такая острая, в ней нет таких деликатесов как жареные пауки и скорпионы. Зато лягушек, змей и стейки из крокодилов хоть отбавляй.

Цены на более привычные для туристов блюда вполне гуманны. Так, типичное блюдо стрит-фуда суп фо стоит около 2 долларов. Фаршированные кальмары или осьминоги на пару обойдутся в 5-6 долларов.

Как и в Таиланде, отдыхающих порадует разнообразие свежих недорогих фруктов. Килограмм манго стоит 1-1,5 доллара, килограмм личи — чуть меньше доллара.

Итог. Стоимость поездки в эти две страны является сопоставимой, но есть свои нюансы. Таиланд предлагает больше возможностей для роскошного отдыха и замысловатого досуга. Вьетнам понравится любителям природных достопримечательностей. Цена путевки в отель одной и той же категории примерно одинаковая, зато туроператоры и турагенты чаще предоставляют скидки на туры в Таиланд, так как предложение превышает спрос.

Стоимость и ассортимент еды в Тае интересней. Ее сложно повторить, в отличие от вьетнамской. В общем, делайте выводы. И главное, никогда не желайте о своем решении.