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Перечислены самые раздражающие привычки туристов 

Lenta.ru 41 минуту назад
Названы самые раздражающие привычки туристов
Фото: Lenta.ru
Портал IOL перечислил самые раздражающие поступки «плохих туристов», которые могут злить местных жителей или других путешественников.
В первую очередь, считает автор материала, туристам не стоит сравнивать ту страну или город, в который они прибыли, со своей родиной. «Никто не хочет слышать о том, насколько прекрасна ваша страна, когда речь идет о кухне, развлечениях и отелях», — говорится в тексте. В противном случае путешественнику стоит заказать обратный билет.
Вдобавок следует помнить об умеренном употреблении алкоголя и не напиваться до «потери сознания». Наконец, отмечается в материале, особое внимание стоит уделить своему поведению в торговых точках. «Не пытайтесь настаивать на сделках, которые будут стоить продавцу прибыли», — советует автор.
Кроме того, журналист советует не производить фото— и видеосъемку в местах, где это запрещено, а также в целом рекомендует вести себя согласно установленным правилам, с уважением относиться к местным жителям и не думать, что раз гость «поддержал местную экономику, то все оказывается в его распоряжении».
В апреле российский сервис бронирования авиабилетов Biletix провел опрос среди путешественников и выяснил, какие скверные черты отличают российских туристов. Оказалось, что худшей чертой, присущей россиянам, считают пристрастие к алкоголю. За этот вариант проголосовали 20 процентов респондентов.
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