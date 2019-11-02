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В какие страны поедут туристы на ноябрьские праздники 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
В какие страны поедут туристы на ноябрьские праздники
Фото: РИА Новости
Турция, ОАЭ и Таиланд оказались самыми популярными направлениями для путешествий на ноябрьские праздники у организованных туристов, сообщает АТОР.
Аналитики ассоциации изучили статистику крупной федеральной сети турагентств по состоявшимся продажам путевок с заездом в период со второго по четвертое ноября.
Оказалось, что более трети путешественников (36,3%), купивших пакетные туры, решили отправиться в Турцию. Это безвизовое направление, перелет на курорты занимает примерно три часа, купальный сезон продолжается до середины ноября, температура воды в море достигает 25 градусов. Цены на отели в начале ноября существенно ниже, чем в октябре: средняя стоимость проданного тура на ноябрьские праздники составила 78,5 тысячи рублей (без учета продолжительности и числа человек в путевке).
На втором месте — ОАЭ. На долю Эмиратов пришлось 14,8% проданных путевок. Туры с вылетом в первые выходные ноября туристы приобретали в среднем за 151,3 тысячи рублей.
Таиланд замыкает тройку самых востребованных на ноябрьские праздники направлений. Доля путевок, проданных в эту страну, составила 12,4%. Средняя цена тура — 107,2 тысячи рублей.
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