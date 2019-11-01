Названа причина отказа двигателя у SSJ 100, совершившего посадку в Тюмени

У самолёта Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс Тюмень — Санкт-Петербург, отказал двигатель из-за того, что туда попала птица. Следственный комитет на транспорте начал проверку по данному факту.

На борту находилось 80 пассажиров и четыре члена экипажа. Лайнер принадлежит авиакомпании «Ямал». В результате происшествия никто не пострадал.

Птица попала, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе перевозчика.

В компании «Ямал» отметили, что проведут проверку всех своих самолётов в связи с ЧП в Тюмени. По предварительным данным, их воздушное судно совершило экстренную посадку из-за попадания птицы в левый двигатель.

5 мая следовавший из Москвы в Мурманск самолёт Sukhoi Superjet 100 загорелся при экстренной посадке в Шереметьево . В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырём членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

При этом у следствия нет особых претензий к техническому состоянию самолёта Sukhoi Superjet 100, писал ранее News.ru.