Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа причина отказа двигателя у SSJ 100, совершившего посадку в Тюмени 

News.ru + ещё 56 59 минут назад
Названа причина отказа двигателя у SSJ 100
Фото: News.ru
У самолёта Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс Тюмень — Санкт-Петербург, отказал двигатель из-за того, что туда попала птица. Следственный комитет на транспорте начал проверку по данному факту.
На борту находилось 80 пассажиров и четыре члена экипажа. Лайнер принадлежит авиакомпании «Ямал». В результате происшествия никто не пострадал.
Птица попала, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе перевозчика.
В компании «Ямал» отметили, что проведут проверку всех своих самолётов в связи с ЧП в Тюмени. По предварительным данным, их воздушное судно совершило экстренную посадку из-за попадания птицы в левый двигатель.
5 мая следовавший из Москвы в Мурманск самолёт Sukhoi Superjet 100 загорелся при экстренной посадке в Шереметьево. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырём членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.
При этом у следствия нет особых претензий к техническому состоянию самолёта Sukhoi Superjet 100, писал ранее News.ru.
Видео дня. Кто живет в самом дорогом особняке мира
News.ru: последние новости
Россияне поделились планами на новогодние каникулы Россияне поделились планами на новогодние каникулы Ноябрьские праздники: куда поехать, сколько потратить Ноябрьские праздники: куда поехать, сколько потратить В Крыму установили рекорд по числу туристов В Крыму установили рекорд по числу туристов
Комментарии 
Теги:
Новости путешествий , Другое , Аэропорт Шереметьево , СКР , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все уже забыли о нашей трагедии»
«Все уже забыли о нашей трагедии» 1
Где отдохнуть весной 2020 в России на море
Где отдохнуть весной 2020 в России на море
Самые горячие отпускные фото русских звезд
Самые горячие отпускные фото русских звезд 13
Что нужно знать самостоятельному туристу
Что нужно знать самостоятельному туристу
Названы памятники, которые могут исчезнуть
Названы памятники, которые могут исчезнуть
Видео
Стало известно, где россияне отдохнут в ноябре
03:06
Стало известно, где россияне отдохнут в ноябре
Новости путешествий
Как получить американскую визу без проблем
00:29
Как получить американскую визу без проблем
Новости путешествий
В Турции официантов заменили на роботов
00:34
В Турции официантов заменили на роботов
Новости путешествий
Как живут люди в стране площадью 4000 кв. м
10:04
Как живут люди в стране площадью 4000 кв. м
Новости путешествий
Какие монстры живут в Точке Немо
12:23
Какие монстры живут в Точке Немо
Новости путешествий
Города, которые скоро станут подводными
13:23
Города, которые скоро станут подводными
Новости путешествий
Кто живёт в самом дорогом особняке в мире
10:14
Кто живёт в самом дорогом особняке в мире
Новости путешествий
Китаец заманивает в кафе поддельными пандами
00:33
Китаец заманивает в кафе поддельными пандами
Новости путешествий
Загадочные места, обнаруженные на гугл-картах
10:06
Загадочные места, обнаруженные на гугл-картах
Новости путешествий
Туристы из РФ предпочли загранице отдых в России
01:00
Туристы из РФ предпочли загранице отдых в России
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение