Родственники погибших в небе над Египтом: «Все уже забыли о нашей трагедии»

Прошло четыре года после ужасной трагедии в небе над Синаем. Но, по словам родственников жертв, новостей в расследовании уголовного дела по факту теракта до сих пор нет. Всё это время они пытаются доказать, что халатность властей Египта и бездействие чиновников привели к тому, что самолет был заминирован террористами во время стоянки в аэропорту Шарм-эль-Шейха.

31 октября 2015 года на борту самолета Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» , выполнявшего рейс 9268 Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург, произошел взрыв. ФСБ подтверждает эту версию. Погибли 7 членов экипажа и 217 пассажиров, среди которых было 25 детей. Рейсы в страну были приостановлены.

Только спустя два с половиной года российские власти разрешили полеты между Москвой и Каиром. Сейчас ведутся переговоры о возобновлении прямых перелетов из России на египетские курорты, и многие туристы и турагенты надеются, что они выходят на финишную прямую. Однако родственники погибших уверены, что открывать рейсы в Египет рано, пока власти страны не признают авиакатастрофу терактом.

«Об этом и речи быть не может. Да и какой здравомыслящий человек рискнет поехать в страну, из которой можно не вернуться!» — заявила HotLine.travel Дарья Богданова, у которой на рейсе 9268 погибла сестра.

По ее словам, складывается впечатление, что о трагедии и ее причинах уже стали забывать. «Это общее горе», — считает Дарья.

«В ходе расследования еще в 2016 году были установлены факт взрыва и место, в котором оно произошло, однако какие-либо данные о подозреваемых, а также о том, как взрывчатка попала на борт, не публиковались. Ни одно должностное лицо, ответственное за безопасность перелетов, не было наказано», — рассказал изданию «Бумага» сооснователь благотворительного фонда «Рейс 9268» Александр Войтенко

Официальное признание со стороны Египта необходимо не только для того, чтобы виновные понесли наказание. Тридцать семей погибших обратились с исками в судебные инстанции Каира. Они требуют компенсаций со стороны как египетских властей, так и авиакомпании «Когалымавиа».

На сегодняшний день в России родственникам выплатили по 2 млн руб. от «Ингосстраха» — компании, застраховавшей воздушное судно. Кроме того, в сентябре прошлого года суд обязал «Когалымавиа» компенсировать моральный ущерб. Размер выплат, по данным СМИ, варьируется от 50 тыс. до 1 млн руб. Двадцати семьям, потерявшим кормильцев, назначены также ежемесячные выплаты в размере от 4 до 30 тыс. руб. Десяти пострадавшим в компенсации морального вреда было отказано.

Как говорят сами родственники, эти суммы не идут ни в какое сравнение с выплатами в США или странах Евросоюза : в подобных случаях счет идет на миллионы долларов или евро.

«Если мы чего-то сможем добиться в этих судах, это станет прецедентом. И в следующий раз жизнь пассажиров будет цениться больше», — комментирует Александр Войтенко.