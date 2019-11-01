Как живут люди в стране площадью 4000 кв. м

Смотрите видео и узнайте о крошечных странах, размеры которых не превышают размеры среднего российского города. Например, Республика Сан-Марино, которая располагается на территории Италии, занимает площадь 61 кв. км. Для сравнения можно сказать, что сегодняшняя площадь Москвы — 2 5 00 кв. км. Микроскопическая республика признана многими государствами мира, а с 1992 года входит в ООН . А где находится страна площадью с населением 27 человек, расскажет ролик. Ранее «Рамблер» узнал, куда россияне отправятся на Новый год.