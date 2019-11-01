Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как живут люди в стране площадью 4000 кв. м 

Рамблер 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте о крошечных странах, размеры которых не превышают размеры среднего российского города. Например, Республика Сан-Марино, которая располагается на территории Италии, занимает площадь 61 кв. км. Для сравнения можно сказать, что сегодняшняя площадь Москвы — 2 5 00 кв. км. Микроскопическая республика признана многими государствами мира, а с 1992 года входит в ООН. А где находится страна площадью с населением 27 человек, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» узнал, куда россияне отправятся на Новый год. 
Теги:
Новости путешествий , Видео , ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Где отдохнуть весной 2020 в России на море
Где отдохнуть весной 2020 в России на море
Самые горячие отпускные фото русских звезд
Самые горячие отпускные фото русских звезд 10
Что нужно знать самостоятельному туристу
Что нужно знать самостоятельному туристу
Названы памятники, которые могут исчезнуть
Названы памятники, которые могут исчезнуть
Российских паломников перестали считать туристами
Российских паломников перестали считать туристами
Видео
Стало известно, где россияне отдохнут в ноябре
03:06
Стало известно, где россияне отдохнут в ноябре
Новости путешествий
Как получить американскую визу без проблем
00:29
Как получить американскую визу без проблем
Новости путешествий
В Турции официантов заменили на роботов
00:34
В Турции официантов заменили на роботов
Новости путешествий
Как живут люди в стране площадью 4000 кв. м
10:04
Как живут люди в стране площадью 4000 кв. м
Новости путешествий
Какие монстры живут в Точке Немо
12:23
Какие монстры живут в Точке Немо
Новости путешествий
Города, которые скоро станут подводными
13:23
Города, которые скоро станут подводными
Новости путешествий
Кто живёт в самом дорогом особняке в мире
10:14
Кто живёт в самом дорогом особняке в мире
Новости путешествий
Китаец заманивает в кафе поддельными пандами
00:33
Китаец заманивает в кафе поддельными пандами
Новости путешествий
Загадочные места, обнаруженные на гугл-картах
10:06
Загадочные места, обнаруженные на гугл-картах
Новости путешествий
Туристы из РФ предпочли загранице отдых в России
01:00
Туристы из РФ предпочли загранице отдых в России
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение