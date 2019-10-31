Где отдохнуть весной 2020 в России на море

Что делать, если денег на поездку в Таиланд не хватает и вам приходится искать более бюджетные варианты? Не отчаивайтесь, у вас есть много возможностей хорошо отдохнуть и на Родине. Тем более что весной во многих районах еще не туристический сезон, а это означает, что стоимость всех услуг в это время становится еще ниже. Итак, куда поехать отдыхать весной 2020 в России?

Куда поехать, чтобы получилось интересно и недорого

Итак, в этой статье будут представлены как места для отдыха на море, так и горные районы, где вы сможете еще покататься на лыжах. Так каждый сможет выбрать отдых на свой вкус. Места мы подбирали исходя из невысокой стоимости их посещения, популярности и того, насколько вам может быть там интересно. Разбираясь с тем, куда лучше поехать весной в России, ориентируйтесь лишь на собственные предпочтения.

Горы Хибины. Бальнеологический Пятигорск. Красочный Крымский полуостров. Теплый Севастополь. Самый теплый город в стране — Сочи. Ведущий курорт Азовского моря — Ейск. Горный Домбай. Какие места России мы рекомендуем для отдыха:

Можно посетить эти места, как в одиночку, так и с детьми или своей второй половинкой. В каждом из них вы найдете массу развлечений и интересных мест, которые стоит посетить. Вам остается лишь решить для себя, куда лично вам лучше поехать отдыхать весной 2020 в России.

Отдых в горах Хибины

Если вам не обязательно отдыхать в тепле, а просто хочется недорого развлечься, вы можете выбрать такой вариант, как Хибины. Это невысокие горы, которые расположены на Кольском полуострове. Чаще всего они заснежены, и вы можете покататься с них на лыжах аж до начала лета. Отправляйтесь в Мурманскую область, город Кировск и катайтесь всласть!

Хибины отличаются безопасными пологими трассами, а также невысокой стоимостью отдыха. Добраться сюда можно как на поезде, так и на самолете.

Заметим, что здесь не очень холодно. В основном в апреле в этих местах солнечные дни, а температура не опускается ниже +6 °С. К основным развлечения можно отнести катание на лыжах, джип-сафари, рыбалку. Также можно съездить в Снежную деревню, которая выстроена из снега и льда. А еще здесь есть уникальный ботанический сад. Не забудьте заглянуть и в музей с обширной коллекцией разнообразных минералов.

Клео.Ру

Пятигорск для любителей бальнеологических процедур

Если вы хотите больше тепла и уюта, поезжайте в Пятигорск. В начале весны здесь стоит сухая и солнечная погода. Температура повышается днем до 15 градусов тепла, а ночью опускается до + 6. Возможны перепады температур. Если вы захотите съездить в горы, то возьмите с собой теплые вещи. Иногда здесь бывают и дожди.

В этих регионах больше 50 минеральных источников. Все они имеют уникальный состав и отличную температуру. Для спортсменов же подойдут такие занятия, как альпинизм, пеший туризм и конный спорт. А еще здесь можно съездить на всевозможные интересные экскурсии.

Главные природные достопримечательности этой местности — это пещера Провал и гора Машук.

Ехать сюда можно как в одиночку, так и с детьми. Главное — выбрать подходящее место для жилья, а их здесь очень много. Есть как частный сектор, так и отели.

Выбирая, куда поехать отдыхать весной 2020 в России, вы можете вполне остановиться на этом прекрасном районе. Вам обязательно понравится Пятигорск и его красоты.

Красочный Крымский полуостров

В Крыму весной очень хорошо. Здесь распускаются цветы, туристов еще немного, а потому цены достаточно низкие. Вам не будет ни жарко, ни холодно. Это действительно идеальное место для путешественников, которые хотят вдоволь насладиться прогулками по живописным пейзажам. Дело в том, что днем в Алуште и Ялте не больше 18 градусов, а ночью температура опускается до 12 градусов тепла.

А это означает, что вы сможете отправиться в поход по горам и долинам, посетить всевозможные местные достопримечательности.

Погода бывает переменчивой, а потому не забудьте и про теплую одежду.

В конце мая купаться будет еще не очень комфортно, поскольку вода не нагревается выше +18…+20 градусов, но немного поплавать для тех, кто привык к прохладной воде, будет вполне возможно. В Крыму много разнообразных интересных мест, которые стоит посетить, например Судак и Оленевку. Далее отдельно поговорим про Севастополь.

Клео.Ру

Теплый Севастополь

Как мы уже говорили выше, весной 2020 вы вполне можете съездить и на местные морские курорты. Отдельно хочется выделить Севастополь. Хотя солнце уже и пригревает, все же купаться в море будет еще слишком холодно. Днем погода в апреле радует — температура поднимается до 11 градусов тепла. Ночью же она падает до +6 °С.

Воздух в этом районе потрясающий, хотя ветер все еще периодически усиливается. А апреле в Крыму мало туристов, а потому нет очередей, а еще здесь достаточно низкие цены.

К майским праздникам температура повышается до +18 °С, а улицы заливаются красками цветов.

А еще в Севастополе очень много интересных мест, которые стоит посетить. Кроме того, вы можете съездить в поселок Балаклава, который находится неподалеку от города. Он отличается красивыми глубокими бухтами, присутствием развалин генуэзской крепости. Севастополь — это великолепный город, который стоит посетить каждому, кто хочет полюбоваться красивыми достопримечательностями и подышать свежим морским воздухом.

Самый теплый город в стране — Сочи

Для любителей тепла и красоты стоит поехать весной в Сочи. В это время в городе масса благоухающих цветущих садов. А еще туриста встретит молодая зеленеющая травка. В апреле температура повышается до 13 градусов тепла днем и до 9 — ночью.

Заметим, что не следует забывать брать с собой и теплые вещи, ведь вечерами здесь достаточно ветрено и зябко.

А еще в Сочи часто идут дожди. Поплавать в море вам, правда, не удастся, но вот в крытом бассейне на территории отеля это вполне возможно.

Многие ночные клубы и иные развлекательные заведения еще закрыты весной, а потому вы можете просто пройти курс специальных оздоровительных процедур или погулять по интересующим вас местам.

Если вы решили посетить Сочи ближе к майским праздникам, то экскурсии можно дополнить и прогулками по морю. А еще не забудьте посетить местные музеи, кинотеатры и художественные галереи. Хоть в море покупаться вам и не удастся, но подышать свежим морским воздухом и посмотреть на красивые виды вполне возможно.

Клео.Ру

Ведущий курорт Азовского моря — Ейск

Еще один прекрасный курорт, который вы можете посетить весной, — это Ейск. Он расположен на песчаной косе. Городок сам небольшой, но пляжей в нем очень много. Здесь есть каменистые и песчаные берега, есть дикие и обустроенные места, а также пляжи, на которых будет приятно отдыхать как молодежи, так и детям.

Весной здесь покупаться удастся лишь тем, кто не боится низких температур, но вот позагорать, посетить всевозможные экскурсии и насладиться свежим морским воздухом сможет каждый.

Выбирая, куда поехать отдыхать весной 2020 в России, вы можете остановиться на этом морском курорте. Вам наверняка понравятся его песчаные пляжи, дикие места и всевозможные достопримечательности.

Горный Домбай

Если вас тянет в горы, то посетите Домбай. Это уютный курорт, который весной прогревается до +8 градусов. В горах еще бывает снег, но солнце становится таким активным, что лыжники пользуются кремом от загара. Со второй половины апреля покататься уже, скорее всего, вам не удастся, поскольку снег начнет интенсивно таять. Заметим, что в начале первого весеннего месяца в Домбай начинает активно приезжать молодежь.

Они катаются на сноубордах и снегоходах, летают на парапланах, посещают всевозможные местные аттракционы.

Если вы любите пешие прогулки, то этот вариант может оказаться невозможным, поскольку тропы все еще занесены снегом.

Так что можно сделать вывод, что весна — это замечательно время, когда вы можете оздоровиться, понежиться на солнышке или съездить на экскурсию. При этом совершенно не обязательно выезжать из страны. Бюджетный отдых также будет вам вполне доступен.

Природа просыпается от длительной зимы и начинает радовать солнцем и цветами. Если же вы не успели покататься на лыжах, торопитесь, поскольку многие курорты закрывают свой сезон уже в апреле. А как вы считаете, куда поехать отдохнуть весной в России?

Бонус

В России можно отдохнуть недорого и интересно даже весной.

Весной 2020 года можно съездить как на местные морские курорты, так и в горы, чтобы покататься на лыжах.

Вы можете посетить как пляжи на Азовском море, так и великолепные курорты Крымского полуострова.

Если вы хотите тепла и ласки моря, отправляйтесь в самый теплый город России — Сочи.