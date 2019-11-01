Что нужно знать самостоятельному туристу

В последнее время любители путешествовать все чаще начинают самостоятельно планировать свой тур и не обращаются к услугам туристических агентств. Многие боятся, так как думают, что могут заблудиться, попасть в неприятности или что-то еще. На самом деле, нужно просто хорошо подготовиться и знать несколько простых правил, которые помогут в поездке.

Не забудьте о страховке

Медицинская страховка, как правило, уже включена в стоимость пакетного тура, поэтому туристы не обращают на нее внимания. Когда речь заходит о самостоятельном путешествии, большинство помнит только про билеты и вспоминает про страховку только в случае ЧП. На самом деле, нужно покупать ее заранее и всегда держать это в голове. Будет просто замечательно, если она вам не понадобится, но в случае болезни или несчастного случая она значительно облегчит жизнь вам и близким, а еще сэкономит много денег.

Продумайте трансфер

Туристические группы встречает групповой трансфер, куда загружают всех путешественников, а потом развозят по отелям. При самостоятельном путешествии нужно проложить маршрут от аэропорта до отеля. Хорошо, если вы прилетаете в крупный столичный аэропорт и в нем есть метро, но иногда добраться до города может быть затруднительно. Чтобы не поддаваться панике и не заказывать дорогое такси, изучите заранее варианты того, как вы можете добраться до аэропорта.

Сравнивайте цены

Помните, что вы не закреплены за туроператором и можете покупать экскурсии где угодно. Большинство туристов сами путешествуют внутри страны и покупают билеты на достопримечательности. Как правило, они обойдутся дешевле, если покупать их через интернет. Есть еще один вариант для тех, кто не любит заморачиваться. Это экскурсионные группы в городе. Местные агентства собирают группу из туристов одной страны и собирают экскурсию, только "в городе" она обойдется дешевле, чем у гида.