Всемирный фонд защиты памятников назвал 25 достопримечательностей в 22 странах мира, которые могут навсегда исчезнуть с лица земли.
Группа специалистов составляет такой список раз в два года. Для этого они анализируют опасные факторы, которые могут навредить памятникам. А именно: стихийные бедствия, пожары, вооруженные конфликты и человеческую халатность.
В недавно опубликованный рейтинг попал собор Парижской Богоматери, пострадавший в этом году от масштабного пожара, памятники на острове Пасхи и древний город Мачу-Пикчу в Перу, — он может погибнуть, если рядом со Священной долиной инков возведут аэропорт.
Помимо этого опасность грозит рынку Анаркали в пакистанском городе Лахор и району Ивамацу в Японии.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Голландия исчезнет с карты мира.