Эксперты назвали популярные достопримечательности, которые могут исчезнуть

Всемирный фонд защиты памятников назвал 25 достопримечательностей в 22 странах мира, которые могут навсегда исчезнуть с лица земли.

Группа специалистов составляет такой список раз в два года. Для этого они анализируют опасные факторы, которые могут навредить памятникам. А именно: стихийные бедствия, пожары, вооруженные конфликты и человеческую халатность.

В недавно опубликованный рейтинг попал собор Парижской Богоматери, пострадавший в этом году от масштабного пожара, памятники на острове Пасхи и древний город Мачу-Пикчу в Перу, — он может погибнуть, если рядом со Священной долиной инков возведут аэропорт.

Помимо этого опасность грозит рынку Анаркали в пакистанском городе Лахор и району Ивамацу в Японии.