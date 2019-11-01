Ноябрьские праздники: куда ехать, сколько тратить

Ноябрьские праздники: куда поехать, сколько потратить

В преддверии ноябрьских длинных каникул News.ru узнал о том, куда собираются поехать отдыхать россияне и во сколько им это обойдётся. Основной трудностью станут авиабилеты, которые по ряду популярных туристических направлений подорожали в два-три раза. Однако, как и в прошлом году, у путешественников пользуются спросом перелёты на южные курорты и просто в крупные города. Наиболее экономные выбирают внутренние направления, а также Белоруссию, Чехию и Турцию.

Благодаря Дню народного единства у россиян ожидается три официальных выходных дня — со 2 по 4 ноября. Если взять дополнительные дни отпуска, то можно устроить себе мини-каникулы. Так, по данным Biletix, поступили более 66% путешественников, запланировавших поездки в период предстоящих ноябрьских праздников. Поэтому средняя продолжительность поездок на праздничной неделе по внутрироссийским направлениям составляет пять дней, а за границу — семь дней, считают в агентстве.

Немного омрачает каникулы лишь стоимость авиабилетов. Цены на перелёты в одну сторону по наиболее востребованным направлениям для News.ru проанализировали в сервисе путешествий Tutu.ru.

Эксперты пришли к выводу, что в пиковые дни авиабилет в среднем стоит в 1,5 раза дороже, чем обычно. Самым «дорогим» днём станет 1 ноября, когда средняя цена перелёта возрастёт на 47%. По таким туристическим направлениям, как Сочи, Симферополь, Прага, билеты в даты пикового спроса дорожают в два-три раза. Но уже с 6 ноября цены начнут вновь снижаться.

Между тем в Ozon.Travel оценивают среднее повышение стоимости авиабилетов в даты ноябрьских праздников в районе 40%. Если сравнить текущие цены на авиабилеты с тем же периодом в прошлом году, то рост среднего чека, по данным Tutu.ru, составляет 6–6,5%. Так, стоимость перелёта по России и Европе возросла на 6%, в страны ближнего зарубежья — на 12%, а цена на дальнее зарубежье (включая Турцию) снизилась на 5%.

Смена направлений

Несмотря на ценовые колебания, по словам гендиректора Ozon.Travel Михаила Осина, в этом году всё больше россиян выбирают на ноябрьские праздники отдых за границей. Для сравнения: год назад внутри страны путешествовали 73% россиян, а в этом — 57%.

Наибольшей популярностью пользуются Италия и Турция. Место Грузии в сердцах россиян заняла Испания. Также в этом году всё больше российских туристов едут во Францию, что связано со снижением цен на билеты: за год средняя стоимость билетов снизилась на 30% — с 26 тыс. до 18 тыс. рублей, — сказал Михаил Осин News.ru.

По данным Tutu.ru, в топ популярных направлений в Европу на ноябрьские праздники в этом году входят: Прага (цена туда-обратно с вылетом из Москвы около 18,4 тыс. рублей), Барселона (19,9 тыс.), Берлин (13,2 тыс.), Тиват (12,6 тыс.). Популярны также Рига, Рим, Вена, Париж и Прага с вылетом из Санкт-Петербурга.

В дальнем зарубежье выбирают Тель-Авив (билеты с вылетом из Москвы обойдутся в 19 тыс. рублей, а из Санкт-Петербурга — 21,9 тыс.), Бангкок (31,8 тыс.), Дубай (около 23 тыс.), Анталья (17,5 тыс.) и Пхукет (29,6 тыс.). Популярны также Стамбул, Токио и Дели.

Из числа городов ближнего зарубежья лидируют Кишинёв (билет туда-обратно с вылетом из Москвы обойдётся примерно в 14 тыс. рублей), Ташкент (20,5 тыс.), Минск (7,9 тыс.) и Ереван (11 тыс.).

Весь год в зарубежном сегменте наблюдается рост интереса туристов к Узбекистану. На ноябрьские праздники вслед за Ташкентом приблизились к десятке популярных направлений или вошли в неё Самарканд и Бухара. Также растёт популярность перелётов в Армению. Грузия покинула топ самых популярных стран для отдыха, закрепившись в конце третьего десятка, — рассказал News.ru руководитель сервиса Tutu.ru Александр Гладилин.

Популярность Грузии упала почти в 10 раз, а туристы переориентировались на другие направления, в том числе и Киргизию.

Интересной тенденцией этого года стало резкое увеличение спроса путешественников на Барселону, возросшего в 4,5 раза. Набрала популярность Германия (Москва — Берлин) и новое европейское направление, практически не продававшееся в прошлом году, Москва — Лиссабон.

В то же время, судя по предварительным отчётам авиакомпаний, объём внутреннего туристического трафика вырос на 10–15%, отмечают в Biletix. Совокупно, по данным сервиса, за рубежом намерены отдохнуть лишь 31% туристов, а на территории России — 69%.

По словам генерального директора Biletix Игоря Константинова, самыми популярными направлениями на ноябрьские праздники за границей являются Прага, Стамбул, Ереван, Минск и Барселона, а в России — Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар и Москва.

По сравнению с прошлым годом средний чек авиабилета туда-обратно по России вырос с 8852 до 9113 рублей (на 2,9%), а за рубеж — с 22 134 до 24 329 рублей (на 9,9%).

В числе ключевых тенденций на данный момент можно выделить рост популярности лоукост-авиакомпаний, которые занимают около 15% рынка, а также лоукост-тарифов. И всё больший переход в онлайн и рост мобильного канала. При этом пассажиры стремятся получить более выгодные тарифы за счёт раннего бронирования авиабилетов, — говорит Игорь Константинов

С учётом ранних бронирований, на ноябрьские праздники самый дешёвый авиабилет был по маршруту Казань — Москва туда-обратно за 2011 рублей. На втором месте Москва — Псков (туда-обратно за 2207 рублей) и Махачкала — Москва (туда-обратно за 2793 рубля).

Выбирая путешествие по России, туристы избавляют себя от необходимости оформлять визы, а также могут сэкономить, отправившись на поезде или купив авиабилет лоукостера. Интересно, что среди тех, кто выбирает российские направления, много спонтанных путешественников, поскольку цена на билеты, как правило, не меняется ближе к дате вылета, — говорит Михаил Осин.

Путешествие под стук колес

Что касается железнодорожных билетов, то их стоимость на ноябрьские праздники по сравнению с прошлым годом в ряде случаев даже снизилась.

По данным Tutu.ru, лидирующие места в эти выходные занимают железнодорожные направления: Москва — Петербург, где средняя стоимость билета в одну сторону составляет 2425 рублей (на 1% меньше, чем в прошлом году), Москва — Нижний Новгород (1290 рублей против 1340 рублей годом ранее) и Москва — Казань (снижение среднего чека на 1% — до 2437 рублей).

Любители железнодорожного сообщения выбирают и такие направления, как Москва — Иваново, Москва — Воронеж, Москва — Владимир, Москва — Белгород, Москва — Ярославль, Москва — Смоленск и Петербург — Псков.

Некоторое влияние на спрос оказывает и запуск новых поездов. Например, продолжает набирать популярность направление Санкт-Петербург — Псков, где летом прошлого года были запущены «Ласточки». Большой интерес вызывает и запущенный в этом году ретро-поезд по маршруту Сортавала — Горный Парк Рускеала в Карелии.

По зарубежным направлениям россияне путешествуют на поезде в основном в Прибалтику, Финляндию и Белоруссию. Причём средний чек по этим направлениям сократился примерно на 4%, подсчитали аналитики Tutu.ru.

Траты на жилье

Согласно данным Tvil.ru, туристы сейчас бронируют отдых и поездки на праздничные ноябрьские выходные на период от 2 до 13 ночей и тратят на аренду жилья от 588 рублей до 2200 рублей в сутки.

По сравнению с прошлым годом в 2019-м среднесуточная аренда жилья выросла в Ялте на 222,5 рубля, Севастополе — на 273 рубля, Санкт-Петербурге — на 141 рубль и Судаке — на 70 рублей. В остальных городах топ-10 наблюдается снижение цены посуточной аренды. В результате дешевле всего отдохнуть в начале ноябре получится в Евпатории, а дороже — в Ялте.

Арендовать загородные дома предпочли в эти праздники 12,7% туристов, а гостевые домики при турбазах — 1,1%. Преимущественно россияне всё же бронируют отели (45%) и квартиры (41%).

При этом туристы стали чаще путешествовать по стране на своём автомобиле и делать частые, но непродолжительные (на 3–5 дней) остановки в разных городах.

В Tvil.ru отмечают, что в свою очередь отельеры стали больше учитывать предпочтения туристов и предлагать более комфортное проживание для семей, пар и компаний. Люди стали искать «неиспорченную аутентичность» в таких новых направлениях, как Коми, Териберка, Башкирия, Камчатка, Якутия. Поэтому во время короткого отпуска хочется больше не просто загорать и купаться, но и ловить рыбу, ходить по болотам, собирать морошку и слушать горловое пение башкирских «батыров».