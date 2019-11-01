Что выдает россиянина за границей

Людям, которые живут за рубежом с детства, очень легко распознать тех, кто приехал например из России или других стран СНГ. Ведь наши люди совсем по-другому одевают шарфы, колье, сочетают между собой несовместимые вещи и т.д. Такие мелочи закладываются в человеке, еще с самого детства, тем окружением, в котором он жил и рос. Если человек, который живет за границей в совершенстве знает такие мелочи, то он без проблем может безошибочно сказать о том, откуда приехал тот или иной человек.

Золотые украшения

Женщины, живущие в России, любят носить золотые цепочки с различными медальонами, или же без них. Если русская женщина носит много золотых украшений, то это означает, что она богата и может себе позволить все, что хочет (в материальном плане).

Много хлеба

За рубежом хлеб подают ко вторым блюдам, а в России, все наоборот, с хлебом едят первые блюда (супы), а вот вторые блюда едят без него.

Огромные шарфы

За рубежом, в холодное время года, женщины носят небольшие шарфы, которые едва прикрывают шею, обычно их носят поверх куртки. А вот в России, женщины зимой надевают огромные, длинные шарфы, которые целиком и полностью закрывают грудную клетку, а также наши женщины любят носить теплые свитера, с высокой горловиной. В таком образе зимой очень тепло, правда за рубежом немного другой стиль одежды, не такой, как в России.

Переодевание после улицы

В России, когда человек приходит с улицы, он не позволит себе сесть на кровать, даже если она застеленная одеялом, пледом и т.д. Сначала русская женщина пойдет переоденется в чистую одежду, это может быть пижама, обычная кофты с брюками, футболка и шорты и т.д. Затем она пойдет помыть руки, только тогда она позволит себе сесть в чистой одежде на кровать. Что же касается других стран мира, то там таких традиций нет.

Большие порции еды

Люди из России, когда приезжают на отдых, первым делом бегут к шведскому столу. Там они набирают много пищи, в 2-3 раза больше, чем могут съесть. Что же касается людей, живущих за границей, то сначала они посмотрят весь ассортимент еды на шведском столе. А затем они примут немного еды, чтобы не выглядеть, как «дикари».