Российские туристы рассказали о новогодних планах

Российские туристы рассказали, как проведут новогодние каникулы

Российские туристы, опрошенные сервисом путешествий, рассказали о планах на новогодние каникулы, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании выяснили, что из 1 400 опрошенных пользователей почти 70% проведут каникулы вне дома. Более четверти (26%) отметили, что не хотят никуда уезжать, а 4,6% — пока не определились.

Среди запланировавших поездку, почти четверть (24%) сообщили, что стремятся уехать на новогодние праздники исключительно ради смены обстановки. 18% опрошенных хотят использовать нерабочие дни, чтобы навестить родных и близких. Почти столько же респондентов сказали, что скучают по теплу, поэтому отправятся в жаркие страны.

На традицию проводить каникулы вне дома сослались 6% пользователей, а около 4% ответивших на вопросы признались, что не любят праздничную суету и стараются от нее где-нибудь скрыться.