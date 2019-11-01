Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские туристы рассказали, как проведут новогодние каникулы 

РИА Новости + ещё 2 53 минуты назад
Российские туристы рассказали о новогодних планах
Фото: РИА Новости
Российские туристы, опрошенные сервисом путешествий, рассказали о планах на новогодние каникулы, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании выяснили, что из 1 400 опрошенных пользователей почти 70% проведут каникулы вне дома. Более четверти (26%) отметили, что не хотят никуда уезжать, а 4,6% — пока не определились.
Среди запланировавших поездку, почти четверть (24%) сообщили, что стремятся уехать на новогодние праздники исключительно ради смены обстановки. 18% опрошенных хотят использовать нерабочие дни, чтобы навестить родных и близких. Почти столько же респондентов сказали, что скучают по теплу, поэтому отправятся в жаркие страны.
На традицию проводить каникулы вне дома сослались 6% пользователей, а около 4% ответивших на вопросы признались, что не любят праздничную суету и стараются от нее где-нибудь скрыться.
Видео дня. Китаец заманивает в кафе поддельными пандами
Последние новости
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются Парад смертников: больше половины банков скоро закроются "Экипаж решил, что она пьяная": муж Вележевой рассказал о дебоше в самолете "Экипаж решил, что она пьяная": муж Вележевой рассказал о дебоше в самолете История сбитого "пьяного" мальчика: судмедэксперт решился на признание История сбитого "пьяного" мальчика: судмедэксперт решился на признание 
Теги:
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости смогут влиять на стоимость проживания в отеле
Гости смогут влиять на стоимость проживания в отеле
Знойное лето
Знойное лето 1
Что нужно знать о путешествии по Испании
Что нужно знать о путешествии по Испании
Турист исполнил свою мечту и умер на Эвересте
Турист исполнил свою мечту и умер на Эвересте
Названы самые досадные траты россиян в отпуске
Названы самые досадные траты россиян в отпуске
Видео
Стало известно, где россияне отдохнут в ноябре
03:06
Стало известно, где россияне отдохнут в ноябре
Новости путешествий
Как получить американскую визу без проблем
00:29
Как получить американскую визу без проблем
Новости путешествий
В Турции официантов заменили на роботов
00:34
В Турции официантов заменили на роботов
Новости путешествий
Кто живёт в самом дорогом особняке в мире
10:14
Кто живёт в самом дорогом особняке в мире
Новости путешествий
Китаец заманивает в кафе поддельными пандами
00:33
Китаец заманивает в кафе поддельными пандами
Новости путешествий
Загадочные места, обнаруженные на гугл-картах
10:06
Загадочные места, обнаруженные на гугл-картах
Новости путешествий
Туристы из РФ предпочли загранице отдых в России
01:00
Туристы из РФ предпочли загранице отдых в России
Новости путешествий
Города-призраки, давно покинутые людьми
13:52
Города-призраки, давно покинутые людьми
Новости путешествий
Как жить в квартире площадью 2 кв.м.
03:31
Как жить в квартире площадью 2 кв.м.
Новости путешествий
Какие тайны таит «Русский Стоунхендж»
10:03
Какие тайны таит «Русский Стоунхендж»
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение