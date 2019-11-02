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Туристам запретили фотографировать гейш 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Туристам запретили фотографировать гейш
Фото: РИА Новости
В Киото, в историческом квартале Гион, туристам запретили фотографировать гейш, сообщает The Telegraph.
Новые правила начали действовать с 25 октября. Сделать снимок гейши теперь можно только с ее разрешения. Знаки, рассказывающие о нововведении, появились на улицах города. Нарушителям грозит штраф в 10 тысяч иен (около шести тысяч рублей).
В последние годы жители Киото жаловались на поведение иностранцев. Поэтому 30 сентября министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии и власти Киото выпустили на английском и китайском языках руководство по этикету для путешественников из-за рубежа. Их просили не заходить на частную территорию, не есть на улице, соблюдать правила приличия, принятые в стране, и не фотографировать гейш без разрешения. Последние жаловались, что туристы не только делают снимки, но и пытаются прикоснуться к кимоно, украшениям и парику.
В Гионе установлены камеры наблюдения, поэтому, если нарушителя и не поймают за руку, то могут найти по видеозаписи. Хотя пока не ясно, кому поручено обеспечивать соблюдение новых норм, пишет издание.
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Теги:
Новости путешествий , Daily Telegraph
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