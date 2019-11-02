Туристам запретили фотографировать гейш

В Киото, в историческом квартале Гион, туристам запретили фотографировать гейш, сообщает The Telegraph.

Новые правила начали действовать с 25 октября. Сделать снимок гейши теперь можно только с ее разрешения. Знаки, рассказывающие о нововведении, появились на улицах города. Нарушителям грозит штраф в 10 тысяч иен (около шести тысяч рублей).

В последние годы жители Киото жаловались на поведение иностранцев. Поэтому 30 сентября министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии и власти Киото выпустили на английском и китайском языках руководство по этикету для путешественников из-за рубежа. Их просили не заходить на частную территорию, не есть на улице, соблюдать правила приличия, принятые в стране, и не фотографировать гейш без разрешения. Последние жаловались, что туристы не только делают снимки, но и пытаются прикоснуться к кимоно, украшениям и парику.

В Гионе установлены камеры наблюдения, поэтому, если нарушителя и не поймают за руку, то могут найти по видеозаписи. Хотя пока не ясно, кому поручено обеспечивать соблюдение новых норм, пишет издание.