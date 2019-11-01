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Российских паломников перестали считать туристами 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Российских паломников перестали считать туристами
Фото: Lenta.ru
Поправки в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» вступили в силу с пятницы, 1 ноября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Поправки закрепили такие понятия, как «паломник» и «паломничество». Теперь действия Федерального закона не распространяются на их деятельность. Таким образом, паломники могут совершать религиозные поездки самостоятельно или организованно, а подготавливать такие путешествия разрешается только религиозным организациям.
Кроме того, поправки коснулись туристов, посещающих места паломничества. Согласно нововведениям, туроператоры должны обеспечивать соблюдение туристами установленных порядков и правил поведения, а также требований к внешнему виду.
В октябре 2018 года пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков рекомендовал паломникам Русской православной церкви воздержаться от посещения монастырей Афона. По его словам, отказаться от посещений церквей Афона стоит потому, что «сейчас это будет не очень полезно в дисциплинарном отношении».
Ранее сообщалось, что прихожане РПЦ не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон в Греции из-за разрыва общения между Московским и Константинопольским патриархатами. Тогда пресс-секретарь патриарха Кирилла пояснил, что верующие РПЦ не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться и принимать участие в других таинствах, которые будут проводиться в храмах под юрисдикцией Константинополя.
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Теги:
Новости путешествий , Российские туроператоры , Александр Волков , РПЦ
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