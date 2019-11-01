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Названы находящиеся под угрозой исчезновения достопримечательности 

Говорит Москва + ещё 2 1 час назад
Названы находящиеся под угрозой исчезновения места
Фото: Говорит Москва
Перечень традиционно публикуется раз в два года, его составляет группа независимых специалистов. Они анализируют различные опасные факторы для достопримечательностей — стихийные бедствия, пожары, военные конфликты или человеческую халатность.
В свежий рейтинг попали собор Парижской Богоматери, пострадавший от крупного пожара несколько месяцев назад, памятники на острове Пасхи и древний город Мачу-Пикчу в Перу, которому грозит разрушение, если возле Священной долины Инков построят аэропорт. Также под угрозой исчезновения оказались рынок Анаркали в пакистанском Лахоре и район Ивамацу в Японии.
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