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Что такое турбулентность на самом деле 

Рамблер 1 час назад
Что такое турбулентность на самом деле
Фото: depositphotos.com
Один из главных страхов аэрофобов — турбулентность. Внезапная "трясучка" в салоне самолета едва ли может поднять настроение пассажирам авиалайнера. Однако зачастую у людей складывается довольно общее представление о турбулентности. "Рамблер" выяснил, что еще об этом явлении человеку полезно знать.
Если вы боитесь летать и вздрагиваете от одного лишь резкого движения самолета, помните о том, что пилоты почти всегда знают, где их ждет зона турбулентности. Самолет начинает трястись лишь из-за температурной разницы нисходящих и восходящих потоков воздуха. К тому же между собой командиры корабля называют турбулентность обыкновенными кочками на дорогах, что уже говорит об одном, — бояться ее не стоит.
Чаще всего эти "кочки" и правда не представляют опасности. Но только если это не так называемая "турбулентность ясного неба". Пожалуй, столкновения с ней пилоты опасаются больше всего: из-за того, что предсказать ее почти невозможно, бортпроводники порой не успевают сообщить пассажирам о том, что нужно немедленно занять свои места.
Однако, даже оказавшись в такой ситуации, паниковать не стоит. Когда начинается "тряска", может показаться, что пилоты не предпринимают никаких попыток справиться с ней. Однако это совершенно не так. Пассажиры не чувствуют изменений, но тем временем командиры корабля действуют четко по инструкции. Например, они тут же снижают скорость, чтобы уменьшить сопротивление и сделать дорогу "мягче". Если этот способ не помогает, то они прибегают к другим.
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Теги:
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