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Гости смогут влиять на стоимость проживания в отеле 

+1 1 час назад
Гости смогут влиять на стоимость проживания в отеле
Фото: Depositphotos
Отель Arctic Blue Resort построят из натуральных материалов. Для энергоснабжения отеля используют возобновляемые источники, а также установят собственную систему очистки воды. Дизайн каждого номера обещают сделать тематическим — он будет имитировать различные природные условия. Цена за пребывание в отеле будет зависеть от того, в каком количестве человек потребляет природные ресурсы.
Продукты для отеля будут поставлять местные фермеры, поэтому наполнение меню будет зависеть от сезона. Также основатели планируют проводить выезды, во время которых туристы смогут зимой искупаться в проруби, прогуляться на снегоступах (подобие очень коротких лыж) или летом заняться греблей и собиранием ягод.
Отель построят на Северо-Востоке в 450 км от Хельсинки.
«Посетители смогут сами влиять на стоимость проживания: потреблять меньше электроэнергии, участвовать в экологических инициативах и выбирать рацион питания, наименее вредный для окружающей среды. Мы хотим, чтобы отель стал колыбелью спокойствия и призываем наших посетителей быть сознательными и устроить цифровой детокс»,
— заявляет представитель Arctic Blue Resort.
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Теги:
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