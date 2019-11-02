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Самые жуткие туристические достопримечательности 

Рамблер 3 часа назад
Самые жуткие туристические достопримечательности
Фото: depositphotos.com
Туристический бизнес растет и развивается с каждым днем. Предприниматели наживаются на путешественниках как могут, поэтому придумывают различным местам мистические истории. Так они завлекают тех, кому не хватает острых ощущений. "Рамблер" рассказывает про самые жуткие достопримечательности, которые выдержат не все туристы.

Катакомбы Парижа, Франция

Еще в 1200-х годах прошлого века в Париже создали каменоломни для добычи известняка. Местные жители испугались того, что дома провалятся и попросили оборудовать их в катакомбы. Позже в подземельях был оборудован оссуарий. Дело в том, что в Средневековье людей хоронили на территории церквей, но из-за эпидемии бубонной чумы люди просто не помещались. Спустя несколько нет захоронения перенесли в катакомбы. Сейчас там покоятся скелеты более семи миллионов человек.

Болота Манчак, США

Экскурсии на болото с аллигаторами устраивают исключительно ночью. Туристы платят за то, чтобы ехать по болоту на каноэ, а путь им будет освещать только фонарь. Существует легенда, что болото прокляла королева вуду, на которую охотились как на ведьму. Согласно поверью, именно она наслала на Луизиану страшный ураган, который прошел там в 1915 году. По легенде он разрушил все на своем пути и оставил только болото, где теперь живут духи местных жителей.

Чернобыль, Украина

После выхода сериала "Чернобыль" это место стало еще популярнее, чем было. Раньше, когда Припять была очень закрытой территорией, туда нелегально водили туристические группы. Ходили легенды о том, что на земле, пораженной радиацией, живут мутировавшие люди и животные. Сейчас город открыли для туристов и признали уровень радиации относительно безопасным. Теперь любители острых ощущений могут убедиться в том, что никаких мутантов в Зоне отчуждения не существует.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Новости путешествий
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