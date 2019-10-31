Что нужно знать о путешествии по Испании

Испания хорошая в любое время года и в любой своей части. Мавританские улочки юга, галерея Прадо в Мадриде или гордые фасады Гауди в Барселоне, сангрия и паэлья — все обладает своим особым шармом. Прожив много времени в этой удивительной стране, я бы хотела обратить ваше внимание на несколько моментов, которые помогут сделать ваше первое путешествие по Испании более комфортным.

Когда ничего не работает

Испанцы не самая трудолюбивая нация на свете, да и к рабочим часам в Европе отношение весьма строгое. Будьте готовы, что ни крупный супермаркет не будет открыт в воскресенье, а большинство учреждений, например банков, имеют внушительный перерыв в середине дня на сиесту.

Как сэкономить на музеях

Хотите сэкономить на осмотре достопримечательностей? Заранее посмотрите в интернете, когда у интересующего вас объекта дни бесплатного посещения. Это может быть «последнее воскресенье месяца» или какой-то локальный праздник, например, день города. Очереди на вход в такие дни, разумеется, будут внушительные, зато вы сможете прилично сэкономить.

Опасайтесь мошенников

Увы, крупные туристические центры привлекают массу воришек и мошенников со всего света. В целом, испанцы очень открытые, приветливые и доброжелательные люди, однако шанс, что в толпе на главной улице у вас выудят из кармана кошелек или попытаются подловить на «цыганский гипноз», более чем вероятен. Будьте предельно внимательны к своим вещам, особенно в местах большого скопления народа и явно туристических заведениях.

На главной туристической улице Барселоны, Рамбле, например, до сих пор полно средневековых напёрсточников и воришек, которые не прочь добавить приключений толпящимся около них зевакам.

Языковой барьер

Будьте готовы, что люди плохо говорят по-английски. Это, разумеется, не касается тех, кто работает на популярных туристических объектах, в кафе и магазинчиках рядом с ними. Но не стоит рассчитывать, что ваш безупречный английский будет понят на соседней улочке или на местном рынке. Ситуацию усугубляют также акценты, диалекты и т.п. : жители южной Андалусии говорят по-испански с акцентом, на всегда понятном мадридцам, а в Барселоны в принципе говорят на каталонском языке.

Где вкусно поесть в Испании

Как и в любой другой туристической стране, желающим попробовать по-настоящему вкусную местную кухню, стоит сделать хотя бы несколько шагов от главных туристических маршрутов. Ресторанчики, в которых едят местные, могут выглядеть не столь стильными и популярными, зато паэлью в них будут готовить как для своих, а не подадут размороженную из супермаркета.

Рюмка бесплатного ликера, оливки и хлеб с томатом вполне частое и приятное дополнение к трапезе.

Испанию стоит посетить ни один раз и насладиться удивительным соседством культурных и природных объектов с прекрасными пляжами, отличной кухней и расслабляющей атмосферой юга.