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Кто живёт в самом дорогом особняке в мире 

Рамблер 1 час назад
Видео рассказывает о самом дорогом в мире частном доме, который совсем не похож на аристократический особняк. Высотка «Антилия» находится в индийском Мумбаи и принадлежит индийскому миллионеру Мукеша Амбани. В здании из 27 этажей площадью 37 000 кв. м проживает семья бизнесмена. Построить такой внушительный личный дом самому богатому человеку Индии предложила жена. Сколько строили семейное гнездо? Что находится на разных уровнях? И сколько стоит «Антилия»? Обо всём узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказал о десяти странных традициях японцев. 
Теги:
Новости путешествий , Видео
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