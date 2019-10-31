Кто живёт в самом дорогом особняке в мире

Видео рассказывает о самом дорогом в мире частном доме, который совсем не похож на аристократический особняк. Высотка «Антилия» находится в индийском Мумбаи и принадлежит индийскому миллионеру Мукеша Амбани. В здании из 27 этажей площадью 37 000 кв. м проживает семья бизнесмена. Построить такой внушительный личный дом самому богатому человеку Индии предложила жена. Сколько строили семейное гнездо? Что находится на разных уровнях? И сколько стоит «Антилия»? Обо всём узнайте из ролика.