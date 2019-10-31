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Россию признали самой красивой страной для зимних путешествий 

News.ru 2 часа назад
РФ назвали самой красивой страной для отдыха зимой
Фото: News.ru
Жители России признали свою страну самой красивой для путешествия зимой.
Опрос провели эксперты туристического сервиса UFS.Travel, результаты исследования приводит портал «Авиапорт».
Российским пользователям был задан вопрос, какую страну они считают наиболее привлекательной для путешествий в зимнее время года. Патриотами оказались около трети опрошенных: РФ заняла первое место с результатом 31%. По мнению участников исследования, зима здесь наиболее снежная, есть много мест, куда интересно отправиться именно в мороз, например, в Коми, Тыву, Адыгею или в горы Краснодарского края.
На втором месте с результатом 16% оказалась Финляндия, где находится дом Санта-Клауса. Замкнула тройку лидеров с результатом 15% Швейцария — страна горнолыжных курортов.
Также в топ-10 вошли Норвегия, Исландия, Австрия, Чехия, Канада, Бельгия и Камбоджа.
Ранее News.ru писал, что более 78% российских туристов мечтают отправиться в заграничное путешествие без обратного билета.
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