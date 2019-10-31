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Назван запрещенный к провозу в ручной клади аромат духов 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Назван запрещенный к провозу аромат духов
Фото: Depositphotos
Аромат Spicebomb бренда Victor & Rolf запрещено провозить через таможенную границу в ручной клади из-за флакона в форме гранаты. Об этом сотрудники аэропорта Лондон-Сити рассказали изданию Express.
Они вспомнили инцидент, произошедший с одним из пассажиров, который собирался вылететь из Эдинбурга в Лондон. Указанные духи лежали в его чемодане, и когда он проходили через сканер, таможенники решили, что мужчина — террорист и хранит в багаже оружие.
Упаковка Spicebomb представляет собой черную непрозрачную бутылку, полностью повторяющую форму гранаты с опоясывающим ее золотистым логотипом бренда. Эти духи запрещено хранить в ручной клади, однако другие парфюмы Victor & Rolf из той же линейки, разлитые в прозрачные стеклянные флаконы, перевозить разрешается.
Сотрудники Лондон-Сити также предупредили, что любые духи, имеющие форму оружия, могут быть изъяты при досмотре личных вещей пассажиров.
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