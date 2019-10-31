Пассажиры будут быстрее проходить регистрацию на рейс

Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по информационным технологиям Кирилл Богданов заявил накануне о заинтересованности перевозчика в использовании биометрических данных пассажиров в российских аэропортах при прохождении регистрации на рейс. Информацией поделился «ТАСС».

Получать эти данные Богданов рекомендует в двух инстанциях — либо в Сбербанке , самом большом сборщике биометрии, который при том заинтересован в продаже этих данных, либо в Ростелекоме , который уполномочен государством собирать эту информацию. В дальнейшем одну из этих двух компаний аэропорт сможет выбрать своим оператором информационной системы персональных данных для запуска прохода служб контроля в аэропорту по биометрическим данным.

Сообщается, что в настоящее время обсуждается вопрос сотрудничества московского Шереметьево с Ростелекомом.

Как отмечают наблюдатели, в тех странах, где технология уже внедрена в аэропортах, процедура регистрации на рейс значительно сокращается.