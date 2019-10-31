Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пассажиры будут быстрее проходить регистрацию на рейс 

TourDom 12 минут назад
Пассажиры будут быстрее проходить регистрацию
Фото: TourDom
Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по информационным технологиям Кирилл Богданов заявил накануне о заинтересованности перевозчика в использовании биометрических данных пассажиров в российских аэропортах при прохождении регистрации на рейс. Информацией поделился «ТАСС».
Получать эти данные Богданов рекомендует в двух инстанциях — либо в Сбербанке, самом большом сборщике биометрии, который при том заинтересован в продаже этих данных, либо в Ростелекоме, который уполномочен государством собирать эту информацию. В дальнейшем одну из этих двух компаний аэропорт сможет выбрать своим оператором информационной системы персональных данных для запуска прохода служб контроля в аэропорту по биометрическим данным.
Сообщается, что в настоящее время обсуждается вопрос сотрудничества московского Шереметьево с Ростелекомом.
Как отмечают наблюдатели, в тех странах, где технология уже внедрена в аэропортах, процедура регистрации на рейс значительно сокращается.
Видео дня. Таинственные места, обнаруженные на гугл-картах
TourDom: последние новости
Стало известно, кто облегчит жизнь турбизнесу Стало известно, кто облегчит жизнь турбизнесу В туризме появился союз для нетворкинга В туризме появился союз для нетворкинга Но ноябрьские праздники в Турции сохранится тепло Но ноябрьские праздники в Турции сохранится тепло
Комментарии 
Теги:
Новости путешествий , Кирилл Богданов , Аэрофлот , Сбербанк России , Ростелеком , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
запрещенный к провозу в ручной клади аромат духов
запрещенный к провозу в ручной клади аромат духов
Турист пытался вывезти в багаже песок и камни
Турист пытался вывезти в багаже песок и камни
Пассажиры поделились снимками худшей еды в самолетах
Пассажиры поделились снимками худшей еды в самолетах
Стало известно, кто облегчит жизнь турбизнесу
Стало известно, кто облегчит жизнь турбизнесу
Вещи, которые выдают русского мужчину на пляже
Вещи, которые выдают русского мужчину на пляже 59
Видео
Стало известно, где россияне отдохнут в ноябре
03:06
Стало известно, где россияне отдохнут в ноябре
Новости путешествий
Как получить американскую визу без проблем
00:29
Как получить американскую визу без проблем
Новости путешествий
В Турции официантов заменили на роботов
00:34
В Турции официантов заменили на роботов
Новости путешествий
Китаец заманивает в кафе поддельными пандами
00:33
Китаец заманивает в кафе поддельными пандами
Новости путешествий
Загадочные места, обнаруженные на гугл-картах
10:06
Загадочные места, обнаруженные на гугл-картах
Новости путешествий
Туристы из РФ предпочли загранице отдых в России
01:00
Туристы из РФ предпочли загранице отдых в России
Новости путешествий
Города-призраки, давно покинутые людьми
13:52
Города-призраки, давно покинутые людьми
Новости путешествий
Как жить в квартире площадью 2 кв.м.
03:31
Как жить в квартире площадью 2 кв.м.
Новости путешествий
Какие тайны таит «Русский Стоунхендж»
10:03
Какие тайны таит «Русский Стоунхендж»
Новости путешествий
Заброшенные уголки, о которых мало кто знает
10:10
Заброшенные уголки, о которых мало кто знает
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение