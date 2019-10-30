Как изменятся цены на Турцию, когда откроют Египет

Как изменятся цены для россиян в Турции, когда откроют Египет

Менеджер по продажам отеля Rixos Premium Belek Елена Подорожная рассказала о том, как будут вести себя турецкие гостиницы в случае открытия авиасообщения с египетскими курортами. Ее процитировали журналисты «РИА Новостей».

По мнению эксперта, Египет способен предложить российским туристам более выгодные цены на размещение. Если это произойдет, отелям в Турции придётся пойти на уступки и тоже снизить прайс.

Е. Подорожная также добавила, что несмотря на рост турпотока из стран Европы вырос, местные отельеры очень ценят объемы и стабильный спрос россиян. Поэтому придется пойти на снижение цен, когда чартеры из России в Египет вновь запустят. В любом случае, цены в турецких отелях будут зависеть от спроса, резюмировала специалист.

Ранее министерство финансов Турции заявило о введении с 1 апреля 2020 года налога, который распространится на все отели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги страны. Владельцев объектов размещения обязали отчислять 1% от совокупной стоимости оказываемых услуг до конца 2020 года, а затем 2% или больше. При этом налог будет рассчитываться не только с цены за ночь, а со всего сервиса, включая питание, услуги бассейна и SPA, конференций, развлечений. Для местного турбизнеса нововведение оказалось полной неожиданностью.