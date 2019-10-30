Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как изменятся цены для россиян в Турции, когда откроют Египет 

TURIZM.RU 30 октября 2019
Как изменятся цены на Турцию, когда откроют Египет
Фото: TURIZM.RU
Менеджер по продажам отеля Rixos Premium Belek Елена Подорожная рассказала о том, как будут вести себя турецкие гостиницы в случае открытия авиасообщения с египетскими курортами. Ее процитировали журналисты «РИА Новостей».
По мнению эксперта, Египет способен предложить российским туристам более выгодные цены на размещение. Если это произойдет, отелям в Турции придётся пойти на уступки и тоже снизить прайс.
Е. Подорожная также добавила, что несмотря на рост турпотока из стран Европы вырос, местные отельеры очень ценят объемы и стабильный спрос россиян. Поэтому придется пойти на снижение цен, когда чартеры из России в Египет вновь запустят. В любом случае, цены в турецких отелях будут зависеть от спроса, резюмировала специалист.
Ранее министерство финансов Турции заявило о введении с 1 апреля 2020 года налога, который распространится на все отели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги страны. Владельцев объектов размещения обязали отчислять 1% от совокупной стоимости оказываемых услуг до конца 2020 года, а затем 2% или больше. При этом налог будет рассчитываться не только с цены за ночь, а со всего сервиса, включая питание, услуги бассейна и SPA, конференций, развлечений. Для местного турбизнеса нововведение оказалось полной неожиданностью.
Тем временем, ситуация с возобновлением чартерных рейсов из российских городов в Египет остается запутанной. Надежды на запуск авиасообщения по итогам встречи президентов двух стран Владимира Путина и Абделя Фаттах ас-Сиси не оправдались. Тем не менее, российские власти заявляют, что чартеры на египетские курорты полетят в ближайшее время.
Видео дня. Китаец заманивает в кафе поддельными пандами
TURIZM.RU: последние новости
«Они такое не прощают!» Самые нелепые и жестокие законы для туристов в Сингапуре «Они такое не прощают!» Самые нелепые и жестокие законы для туристов в Сингапуре Белье в карман, а ноутбук под свитер: на какие ухищрения готовы пассажиры с безбагажным тарифом Белье в карман, а ноутбук под свитер: на какие ухищрения готовы пассажиры с безбагажным тарифом Странности китайских туристов. Они сами не знают, чего хотят Странности китайских туристов. Они сами не знают, чего хотят
Комментарии 
Теги:
Новости путешествий , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турист исполнил свою мечту и умер на Эвересте
Турист исполнил свою мечту и умер на Эвересте
Названы самые досадные траты россиян в отпуске
Названы самые досадные траты россиян в отпуске
Что такое турбулентность на самом деле
Что такое турбулентность на самом деле 1
Какие платные услуги бесят туристов из России
Какие платные услуги бесят туристов из России 2
РФ назвали самой красивой страной для отдыха зимой
РФ назвали самой красивой страной для отдыха зимой
Видео
Стало известно, где россияне отдохнут в ноябре
03:06
Стало известно, где россияне отдохнут в ноябре
Новости путешествий
Как получить американскую визу без проблем
00:29
Как получить американскую визу без проблем
Новости путешествий
В Турции официантов заменили на роботов
00:34
В Турции официантов заменили на роботов
Новости путешествий
Кто живёт в самом дорогом особняке в мире
10:14
Кто живёт в самом дорогом особняке в мире
Новости путешествий
Китаец заманивает в кафе поддельными пандами
00:33
Китаец заманивает в кафе поддельными пандами
Новости путешествий
Загадочные места, обнаруженные на гугл-картах
10:06
Загадочные места, обнаруженные на гугл-картах
Новости путешествий
Туристы из РФ предпочли загранице отдых в России
01:00
Туристы из РФ предпочли загранице отдых в России
Новости путешествий
Города-призраки, давно покинутые людьми
13:52
Города-призраки, давно покинутые людьми
Новости путешествий
Как жить в квартире площадью 2 кв.м.
03:31
Как жить в квартире площадью 2 кв.м.
Новости путешествий
Какие тайны таит «Русский Стоунхендж»
10:03
Какие тайны таит «Русский Стоунхендж»
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение