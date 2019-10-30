Пассажиры поделились снимками худшей еды в самолетах

Пассажиры различных авиакомпаний поделились с британской ассоциацией потребителей Which? снимками худших блюд, которые им подавали на борту самолета. Полный антирейтинг еды опубликован на официальном сайте организации.

Так, среди первых появилась фотография Билли Ширера (Billy Shearer), летевшего авиакомпанией Ryanair и получившего на завтрак «мокрые картофельные вафли, сморщенные шампиньоны и застывший пудинг». «В нашем опросе Ryanair оказалась не только худшей авиакомпанией, но еще и получила всего одну звезду за питание на борту», — говорится на сайте Which?.

Второй кадр был предоставлен Ником Эйвери (Nick Avery), путешествовавшим рейсом индийского перевозчика SpiceJet, который подал туристу странного вида завтрак. «Кажется, это омлет, сосиски и хашбраун. На вкус это блюдо такое же как на вид», — пояснил Эйвери.

Кроме того, в антирейтинге оказалась еда авиалиний Norwegian, которая, по описанию автора фото, была похожа на «помои». На снимке, сделанном пассажиркой авиакомпании, курица и пюре плавали в жире.