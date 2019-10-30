Стало известно, кто облегчит жизнь турбизнесу

Определен состав рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере туризма. В распоряжении TourDom.ru имеется документ с утвержденным списком тех людей, которые будут реализовывать поручение премьер-министра Дмитрия Медведева о сокращении мешающих бизнесу законов.

Как отметил Георгий Мохов, ожидается серьезная системная работа совместно с отраслевыми и смежными органами власти по экспертизе нормативных и административных барьеров, препятствующих развитию туристического рынка, выявлению избыточных регулирующих и надзорных норм.