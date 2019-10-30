Стало известно, кто облегчит жизнь турбизнесу 

Определен состав рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере туризма. В распоряжении TourDom.ru имеется документ с утвержденным списком тех людей, которые будут реализовывать поручение премьер-министра Дмитрия Медведева о сокращении мешающих бизнесу законов.
В состав группы вошли 19 человек. Среди них — хорошо известные на туристическом рынке практики и те, кто занимает активную гражданскую позицию: омбудсмен при Управлении уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Георгий Мохов, председатель Комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин, вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, вице-президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин, президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько и многие другие. Сопредседателем назначен заместитель министра экономического развития Сергей Галкин.
Как отметил Георгий Мохов, ожидается серьезная системная работа совместно с отраслевыми и смежными органами власти по экспертизе нормативных и административных барьеров, препятствующих развитию туристического рынка, выявлению избыточных регулирующих и надзорных норм.
«У нас чтобы открыть детский туристический лагерь, нужно оформить две тонны бумажек, а чтобы поставить палатку для туристов в национальном парке, — проходить полгода на доэкологическую экспертизу», — комментирует юрист и омбудсмен.