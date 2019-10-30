Вещи, которые выдают русского мужчину на пляже за границей

Особенности поведения выдают русского мужчину за границей буквально на раз-два. "Рамблер" рассказывает, какими именно вещами из общей толпы туристов так выделяются наши соотечественники.

По-другому одеваются

Пляжный "лук" классического россиянина несколько отличается от заружебного. На побережье соотечественника будет очень легко опознать по плавкам. В основном, наши мужчины носят два вида: плавки-уголки и более распространены плавки-шорты. Большинство же европейских мужчин носят шорты-бермуды до колен.

Вечно обгорают

Наши мужчины почему-то глубоко убеждены, что кремы — это что-то им совершенно ненужное, поэтому всячески избегают солнцезащитных средств. В результате очень быстро обгорают и приобретают вид вареного рака. Европейские же мужчины очень ценят свой загар и свое здоровье, поэтому щедро выливают на себя двойную порцию крема, поэтому к концу отпуска выглядят по-настоящему загорело.

Много курят

Увы, не може