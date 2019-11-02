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В какие страны выгоднее летать самостоятельно 

Рамблер 1 час назад
В какие страны выгоднее летать самостоятельно
Фото: depositphotos.com
В последнее время большинство туристов предпочитают самостоятельно планировать поездки, без помощи туроператоров. Многие считают, что так будет выгоднее: нет комиссии агентам и фирмам. На самом деле, это так, но действует не со всеми странами и направлениями. "Рамблер" рассказывает, куда действительно лучше бронировать отели и билеты самостоятельно.

Европа

Большинство турфирм предлагают недорогие туры по Европе, но перелет осуществляется чартерными авиакомпаниями. На самом деле, сэкономить можно гораздо больше, если полететь лоукостером. Этот вид транспорта все больше распространяется в России, поэтому билеты можно найти практически на все направления. Кроме того, в Европе выгодно снять квартиру или апартаменты: это само по себе дешевле, плюс не нужно будет переплачивать за питание. Можно приготовить что-то самостоятельно или поужинать местными блюдами. На экскурсии с гидом тратиться тоже необязательно, в Европе легче путешествовать междугородними автобусами или поездами.

США

Большинство туристических компаний сильно завышают цены на пакетные туры в США. Во-первых, они не очень востребованы, во-вторых, эти туры индивидуальны, а, в-третьих, компании предлагают только определенные даты. Поэтому, если вы собрались путешествовать в Америку, гораздо выгоднее и проще будет сделать это самостоятельно. Единственная проблема может возникнуть с получением визы, но с ней вполне реально разобраться. В крайнем случае, можно прибегнуть к консультации агентств.

Тайланд

Благодаря популярности этого направления у россиян туроператоры часто предлагают выгодные туры. Однако, в эту страну можно слетать еще дешевле, если самостоятельно организовать путешествие. Авиакомпании запускают большое количество рейсов "в сезон", а сами тайцы очень гостеприимны к туристам из России. Передвигаться по стране можно на байках, которые большинство берут на прокат. В экскурсиях также нет большой необходимости — все достопримечательности находятся в доступной удаленности от побережья.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Новости путешествий
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