Куда поехать на море в феврале 2020

Идеи куда поехать отдыхать в феврале 2020 за границу на море

Собираясь в отпуск в феврале 2020 года, многие задаются вопросом о том, куда поехать отдыхать. Чаще всего туристов интересует, где можно провести время на море с детьми и отдохнуть за границей без получения визы. Предлагаем вам несколько стран, где можно прекрасно провести время.

Страны, где можно отдохнуть в феврале 2020 года

Зима в России длится довольно долго, именно поэтому многим хочется уехать отдыхать в это время на море, при этом посетить заграницу без визы. Для того чтобы турист мог выбрать, куда поехать в феврале 2020 года, предлагаем страны с безвизовым режимом.

Удивительный отдых во Вьетнаме

Многие туристы останавливают выбор на Вьетнаме. Страна порадует не только теплым климатом, но и богатой экскурсионной программой. В конце зимы на территории Вьетнама можно насладиться жарким летним солнцем, так как температура воздуха составляет +32 градуса. Море тоже достаточно теплое, температура воды — +27. На севере страны немного прохладнее, но зато в этот период времени нет дождей.

Лучшими курортами, на которых чаще всего туристы останавливают выбор, являются Нячанг, Сайгон, Фукуок. Если вам нравится активный отдых, то во Вьетнаме можно заняться дайвингом, отправиться в сафари-туры, посетить большое количество экскурсионных мест.

Можно съездить в Ханой, прогуляться по пешеходным тропам, посетить плантации чая и кофе.

Интересно посмотреть, как вьетнамцы выращивают жемчуг.

Если вы отправились на отдых с детьми, стоит заранее подумать, чем будете развлекать малышей. Обязательно стоит посетить развлекательный комплекс "Винперл Лэнд". Тут есть все для развлечения детей разного возраста. Если местом отдыха выбран Нячанг, то обязательно стоит отправиться на специально оборудованную площадку — тут есть карусели, качели, песочница.

За католическим собором есть большой парк аттракционов. Особой популярностью у детей пользуются американские горки. Если же вы хотите, чтобы ребенок не только отдохнул, но и узнал что-то интересное, то обязательно сходите в Океанариум, в котором есть даже скелет кита.

Отправляемся на Шри-Ланку

Если требуется умиротворенный отдых, то лучше всего отправиться на Шри-Ланку. Страна уникальная, имеет древнюю историю, тут много памятников исторического наследия. В Шри-Ланке есть большие плантации черного чая, здесь его можно и попробовать. Обязательно стоит посетить Сад специй, который располагается в Канди, можно отправиться на плато Хортон, тут есть обрыв, который принято называть Концом света.

Клео.Ру

Удобно отдыхать на Шри-Ланке с детьми. Так, если ваш ребенок дошкольного возраста, то плату за проживание в отелях с него не берут. Самыми лучшими курортами, где можно отдохнуть с ребенком, являются Аргам-Бей или Унаватуна.

слоновий питомник Пиннавела. В питомнике содержится 50 взрослых слонов, где за ними ухаживают профессионалы. С животными можно не только сфотографироваться, их можно покормить. Поэтому не забудьте взять с собой бананы или еще что-то вкусное для животного;

на черепаховой ферме содержится 8 видов черепах. Ферма была создана для того, чтобы сохранить вымирающие виды;

отправьтесь с ребенком на прогулку по джунглям. Лучше всего это сделать с профессиональным гидом. Конечно, малышам довольно сложно усидеть на месте, им хочется увидеть что-то интересное, кроме моря. Поэтому предлагаем вам посетить следующие места с ребенком:

Малайзия

Малайзия — удивительная страна. Если вы решите отправиться сюда, то максимальное время пребывания без визы составит 30 дней. Особенно пользуется популярностью данное направление в зимний период времени.

В феврале тут довольно тепло, и поэтому комфортно отдыхать на море. Если возникнет вопрос о том, куда поехать зимой 2020 года за границу, то Малайзия — страна, которая готова обеспечить вам прекрасный отдых.

Клео.Ру

Все, кто приехал в страну для проведения отпуска, может провести отдых на песчаном пляже, купаясь в теплом море. Обязательно стоит посетить местные достопримечательности — столицу Куала-Лумпур, Джорджтаун. Есть тут и казино, единственное, работающее на территории страны. Поэтому если вы готовы оставить определенную сумму, то можете отправиться на отдых в казино.

Если вы отдыхаете с детьми, то обязательно сходите в огромный Discovery Center. Больше тут понравится детям старшего возраста, так как здесь есть зал, где уделено большое внимание правилам безопасного движения, а также предлагается пройти большое количество тестов.

Отдых в Таиланде

На территории Таиланда в это время достаточно тепло, именно поэтому, выбирая, куда поехать отдыхать в феврале 2020 года за границу, многие туристы останавливают свой выбор на данной стране. Кроме того, что тут можно отдыхать без визы, так еще есть возможность поплавать в теплом море. Температура воздуха днем поднимается до +32, а температура воды держится на отметке до +29 градусов.

Ночью температура не опускается ниже +26. Кроме того, что в это время на территории Таиланда достаточно тепло, так еще и предлагается большой выбор экскурсионных программ, которые обязательно стоит посетить.

В феврале на территории Таиланда празднуют китайский Новый год, в котором прекрасно совмещаются буддийские богослужения и праздничные процессии.

Проводится в это время и цветочный фестиваль, привлекающий внимание туристов и местных жителей. Обязательно посетите Бангкок, а также Деревню слонов. Особенно интересно будет детям, так как предоставляется возможность кормления животных.

Клео.Ру

Мальдивские острова

Выбирая место, куда поехать отдыхать в феврале 2020 года, нельзя не вспомнить о Мальдивских островах. Тут можно прекрасно провести время на море, а страна готова принять российских туристов без визы. Кроме того, сюда можно отправиться в любое время года. В интересующий нас период времени температура воздуха поднимается до +30 градусов, а температура воды — до +26.

Февраль на Мальдивских островах — сухой сезон, поэтому дожди тут большая редкость.

Часто сюда приезжают те, кто хочет провести медовый месяц после свадьбы. Представляете: море, солнце, пляж — и вы вдвоем. Многие мечтают об этом, поэтому при выборе места отдыха Мальдивы — это именно то, что нужно вам.

Для своих туристов местные жители предлагают большой ассортимент экскурсий. Особой популярностью пользуются погружение на подводной лодке и экскурсия-рыбалка на шикарной яхте.

Одним из популярных развлечений для детей является водный круиз с дельфинами. В прибрежных зонах обитает 4 вида дельфинов, поэтому детям будет интересно.</