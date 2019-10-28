Гейши в Киото добились штрафов для наглых туристов-фотографов

Жители района Гион в Киото (Япония) добились от властей закона о штрафах за фотографирование гейш без их согласия. Этот район известен тем, что в нем обитают представительницы этой древней японской профессии. По обычаям Японии, гейш и их учениц майко нельзя фотографировать без разрешения. Однако для туристов, наводняющих Киото, негласный закон был не писан. Некоторые даже дергали проходивших мимо гейш за одежду, чтобы заставить тех обернуться в сторону камеры фотоаппарата.

Жители древней японской столицы Киото туристов вообще недолюбливают: толпы приезжих раздражают любящих традиции и уединения японцев. Однако туристы в Киото едут и едут — ведь только здесь сохранился почти нетронутым старинный уклад японской жизни, красивые сады и средневековая архитектура.

Гейши, живующие в районе Гион, вопреки собственному желанию стали еще одним туристическим аттракционом. Однако с 25 октября, как сообщает японский портал NHK, за беспокойство, причиненное гейше или майко турист должен будет заплатить 10 тысяч йен (около 5 тыс. рублей). Предупреждающие таблички уже развешены на улице Ханамикодзи, любимой туристами, и в частных переулках поблизости от нее. Туристы лезли со своими фотоаппаратами и смартфонами на частную территорию, словно к себе домой, и этим переполнили чашу терпения местных обитателей.