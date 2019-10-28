«Причин для возвращения не видим»

Два года назад москвичу Кириллу сделали предложение, от которого он не смог отказаться: поработать в США. Его супруга Вика идею переезда за границу поддержала. За несколько лет она успела определить для себя плюсы и минусы пребывания вдали от родины. В рамках цикла материалов о соотечественниках за границей «Лента.ру» публикует ее рассказ о жизни в Сиэтле.

Предложение на миллион

Мой муж работает менеджером в компании Microsoft . Много лет он трудился в московском офисе и часто ездил в командировки в штаб-квартиру компании в городе Редмонде, штат Вашингтон. В какой-то момент ему предложили переехать туда, чтобы выполнять свои обязанности на международном уровне. По условиям оффера мы должны были перебраться в США в течение двух месяцев.

В плане визы все получилось очень просто. Мы пришли в американское посольство в Москве с документами для визы L-1A для мужа (внутренний перевод менеджеров) и L-2 для меня (супруг/супруга человека с визой L-1A). Нам требовалось заполнить стандартные формы для туристической визы и специальный бланк для внутреннего перевода на семь страниц. Нам не пришлось стоять в очередях, так как такие визы обрабатывают отдельно от туристических.

За пять дней мы получили визу, собрали чемоданы (а если быть точнее, еще и один грузовой контейнер) и переехали из Москвы в Сиэтл, штат Вашингтон. Он находится не там, где располагается город Вашингтон, как многие обычно думают, а совсем в другом конце страны, на западном побережье, омываемом Тихим океаном.

Да, оформить визу оказалось просто. Но для этого нужно сначала получить предложение о работе в США, и только внутри Microsoft. А шансы на подобный оффер очень малы. Мы не знаем ни одного другого приезжего из России, кто ехал бы сюда на должности менеджера, а не как разработчик или лотерейщик.

Спокойный переезд

До переезда мы много раз бывали в США, в частности в Сиэтле. Иногда мы ездили в штаты на несколько недель, совмещая работу и отпуск. Мы хорошо представляли, где окажемся и что нас ждет. Хотя в России мы жили хорошо и у меня была любимая работа в компании «Яндекс» , по поводу переезда у нас не возникло сомнений.

Процесс переезда у нас прошел очень гладко. На адаптацию к новым условиям у нас не было времени — в пятницу мы с мужем уволились с работы в Москве, а в понедельник ему уже нужно было в 08:30 быть в офисе в Редмонде.

Microsoft делает переезд максимально комфортным и нанимает специального помощника. Он отвечает за организацию перевозки вещей, бронирует машину и квартиру на первые два месяца, а также присылает всю необходимую информацию для освоения на новом месте.

В США у нас появилось много хороших друзей — как русскоговорящих (россияне, украинцы, казахи), так и американцев и других эмигрантов. В целом знакомиться с людьми здесь гораздо проще, люди охотнее идут на контакт.

Особенности

Было очень много разных особенностей, которые бросались нам в глаза сразу после переезда. В первую очередь, конечно же, разница менталитетов — тут все очень приветливые. Даже те, кого ты видишь впервые, улыбаются, интересуются, как у тебя дела, делают комплименты. Поначалу немного смущало, что незнакомый человек на кассе в магазине спрашивает о твоих планах на выходные, но мы быстро к этому привыкли. Сейчас это уже не кажется чем-то странным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᴠɪᴄᴛᴏʀɪᴀ (@montreal_sky) 10 Сен 2019 в 11:09 PDT Местные жители относятся к эмигрантам из России точно так же, как и к итальянцам, британцам, индусам, китайцам или французам. Здесь никому не важно, откуда ты приехал, потому что приезжих тут очень много. В окрестностях Сиэтла можно встретить представителей почти всех национальностей.

За несколько лет жизни в этой стране мы не слышали в свой адрес ничего плохого. Кто-то спрашивает, почему мы уехали. Многие говорят, что всегда мечтали побывать в России, и часто даже просят научить их паре фраз на русском языке. Это очень забавно. «Privet! Kak dela?» — с диким акцентом пытается выговорить любой американец при первой встрече.

Еще нас удивило, что в большинстве апартаментов, отелей или в домах душ в ванных комнатах несъемный и без шланга, а напор воды, как правило, не регулируется. Потолочное освещение минимально: в гостиных его, к примеру, чаще всего вообще нет, особенно в старых домах. Звукоизоляция оставляет желать лучшего: у нас в штате дома строятся в основном из простых досок, фанеры и гипсокартона, между ними кладется утеплитель. На косметический ремонт тоже без слез не взглянешь. Любят американцы покрасить стены в бежевый цвет и положить на них текстуру. Ничего не поделаешь, это считается стандартом.

В бьюти-индустрии тут все очень грустно. Настоящих профессионалов, которые качественно сделают маникюр, коррекцию бровей, эпиляцию, хорошо подстригут или покрасят, к сожалению, днем с огнем не сыщешь. А цена как показатель качества тут, к сожалению, не работает — как правило, в самых посредственных салонах она в разы выше, чем в России. Остается искать качественные услуги среди работающих здесь русских. К счастью, их можно найти практически в любом штате.

В каждом кафе тебе бесплатно перед едой обязательно принесут стакан воды, даже если ты не просил. И почти всегда, независимо от времени года, стакан будет наполнен льдом. Что касается продуктов в супермаркетах, выбор показался более разнообразным, по сравнению с российскими магазинами, а цены плюс-минус сопоставимы с московскими, насколько мне известно, даже по сегодняшним меркам. Свежий стейк и лосось тут даже дешевле, чем в Москве.

Удивила и американская сотовая связь. Увы, не очень приятно. Всего в США четыре основных оператора связи: AT&T Verizon , T-Mobile и Sprint. Причем последние два объявили о своем слиянии. Мы перепробовали все из них и можем сказать, что связь в США оставляет желать лучшего и стоит бешеных денег. Во многих местах в стране она работает не то что плохо — ее зачастую нет вообще. Хотя здесь мы очень много путешествуем, в отличие от России. Возможно поэтому наше восприятие немного искажается. Мы платим 45 долларов за одну линию с безлимитным интернетом и звонками.

Если говорить про общественный транспорт, то в нашем штате он не очень хорошо развит. Здесь нет метро, а автобусы в центре Сиэтла часто ходят под землей, такая вот местная особенность. При желании на автобусе ты скорее всего доберешься до нужной точки, но тебе придется сделать определенное количество пересадок. Поезда есть, но не в наших краях. В таких городах, как Чикаго, Нью-Йорк или Бостон с транспортом дела обстоят получше.

Автомобильная страна

В общем и целом США — автомобильная страна, и без машины никак не обойтись. Тут это не роскошь и не признак достатка, а вещь первой необходимости. Особенно если ты хочешь не просто ездить на работу и домой, но еще и отдыхать по выходным на природе. А она, кстати, в нашем штате просто потрясающая!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᴠɪᴄᴛᴏʀɪᴀ (@montreal_sky) 20 Авг 2019 в 11:09 PDT Мы живем в буквальном смысле среди гор: с запада нас отделяют от Тихого океана горы парка Олимпик, а с востока — Каскадные горы. И если поехать на юг, то окажешься в национальном парке Маунт-Рейнир, а если на север — в национальном парке Норт-Каскейдс. Здесь, кстати, и родилась моя любовь к природе и фотографии. Находясь среди такой красоты, просто невозможно сидеть сложа руки и не фотографировать. Мой блог в Instagram в первую очередь об этом: я показываю красивые места и рассказываю, как до них добраться.

Здесь вообще каждый второй ходит по выходным в походы, спит в палатках, катается на велосипедах, лыжах. Вариантов досуга на свежем воздухе очень много, и это недорого.

Одна из главных проблем США

Отсутствие государственной медицины и сверхвысокая стоимость коммерческих медицинских услуг и лекарств — безусловно, одна из главных проблем страны. Особенно после хорошего ДМС в Москве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᴠɪᴄᴛᴏʀɪᴀ (@montreal_sky) 10 Сен 2019 в 11:09 PDT Да, врачей много, больницы оборудованы по последнему слову техники, сервис на высоте, но многих приезжих из России цены просто шокируют. Мы сравнивали стоимость лекарств здесь и в России: иногда они отличаются в 20 раз. Причем без рецепта можно купить лишь простые обезболивающие и витамины, а все более-менее серьезные медикаменты требуют предварительного визита к врачу для получения рецепта.

Не буду говорить за других, но наша страховка на двоих стоит 1,1 тысячи долларов в месяц при франшизе в пять тысяч долларов в год. То есть все затраты до пяти тысяч долларов мы покрываем из своего кармана. Это считается очень хорошей страховкой, покрывающей практически все. Ее нам полностью оплачивает работодатель.

Визит к терапевту по записи — 120 долларов, срочный визит к врачу без записи — 160 долларов, профильные специалисты — 200 долларов за визит и выше. Мужу делали компьютерную томографию, в сумме пришлось заплатить более четырех тысяч долларов. Да, это дорого. Но, с другой стороны, мы можем быть спокойны, что нам всегда помогут. А качество сервиса в клиниках приятно удивляет, особенно после российских больниц.

Стереотипы

Налоги — это тема, которая потянет на отдельную статью. Почему-то считается, что в США они очень высокие. Люди, которые так думают, либо не понимают, как считаются налоги в России, либо не понимают, как считаются налоги в США. Например, у нас в штате нет подоходного налога (в отличие от Калифорнии или Нью-Йорка). Мы платим только федеральные подоходные налоги и страховые взносы. Декларацию обязаны подавать все живущие в США каждый год. Не как в России, когда за тебя 30 процентов страховых взносов и 13 процентов НДФЛ платит работодатель, и можно думать, что «меня это не касается, это же не я плачу».

Здесь система специально сделана максимально прозрачной, чтобы каждый житель понимал, во сколько им обходится правительство. В нашем случае после применения всех вычетов эффективная ставка налогов и взносов получается около 20 процентов, что намного меньше, чем в России.

То же самое и про налог с продаж, который применяется на кассе в зависимости от местоположения магазина или адреса доставки (для онлайн-покупок). В Сиэтле налог с продаж один из самых высоких в стране — 10 процентов, но даже это не сравнится с российским НДС в 20 процентов. Продукты питания не облагаются налогами, а в двух часах езды от нас находится штат Орегон, где нет налога с продаж. Туда мы ездим за электроникой и прочими дорогими покупками.

Когда люди узнают цены на жилье в США, они сильно удивляются. Да, цены на однушку в Саратове и на дом в Нью-Йорке отличаются в десятки раз. Но если сравнивать что-то более похожее, например, дачу на Новой Риге и дом аналогичного размера в наших краях, то ценник выйдет примерно одинаковый (да-да, мы сравнивали). Добавьте к этому ипотеку со ставкой 3,5 процента и время в пути от дома до работы менее 20 минут. По нашему опыту можем сказать, что жилье здесь гораздо доступнее для обычного человека.

Вдали от родины мы скучаем по блинчикам с лососем и лагману. По огням ночной Москвы, которая никогда не спит. По родителям и друзьям. Но в США нам нравится. Еще очень много мест внутри страны, которые мы хотим посмотреть. Много интересных возможностей для работы. За ситуацией в России мы, безусловно, следим, но причин для возвращения пока для себя не видим.