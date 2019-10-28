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Стало известно, куда россияне чаще всего ездят летом 

Рамблер 2 часа назад
Прошедшим летом жители России чаще всего выбирали для путешествий Турцию, сообщил картографический сервис Maps.me. Италия, которая зимой и весной была на первом месте у россиян по популярности, опустилась в рейтинге и заняла второе место. На третьем месте среди самых любимых направлений для летних поездок оказалась Польша.
Среди других стран в десятку самых популярных у российских туристов вошли Испания (четвертое место), Германия (пятое место, в весенний период — второе место рейтинга), а также Греция, Франция, Чехия, Финляндия и Литва. Следующую по популярности десятку страны (с 11 по 20 место) составили Австрия, Латвия, Кипр, Эстония, Венгрия, Болгария, Черногория, Китай, Таиланд и Румыния. США, куда российские туристы с удовольствием летали весной, выпала из топ-20. Весной эта страна была на восьмом месте данного рейтинга. Также из топ-20 самых популярных у россиян стран за лето выпали Бельгия и Япония.
Рейтинг основан на статистике скачиваний карты той или иной страны россиянами в приложении maps.me.
Ранее "Рамблер" писал о том, почему не стоит бояться одиночных путешествий.
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Теги:
Новости путешествий , Видео
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