Туристы раскрыли секреты авиаперелетов без багажа

Туристы раскрыли секреты путешествий на самолете без багажа

Путешественники рассказали, как они провозят в ручной клади много вещей, соблюдая правила авиакомпаний и не тратя деньги на оплату багажа. Опрос провел сервис по продаже билетов Aviasales, передает РИА Новости.

39 процентов путешественников рассказали, что надевают самые тяжелые и объемные вещи на себя и убирают их на багажную полку в самолете. Некоторые отметили, что берут в дорогу верхнюю одежду с большим количеством карманов и кладут туда нижнее белье, а кто-то прячет мелкие вещи в капюшон. Крупные вещи вроде свитера можно обернуть вокруг шеи как шарф.

По словам одной из туристок, при регистрации на рейс она спрятала ноутбук за спину, чтобы пройти весовой контроль, после чего вновь переложила его в сумку. Четверть опрошенных рассказали, что возят с собой вакуумные пакеты с насосом, которые «уменьшают» объем вещей, и кладут их в рюкзак. Крема и другую подобную косметику можно перелить в контейнер для линз.

Те, у кого есть дети, кладут вещи в карман коляски, которую провозят бесплатно. Некоторые путешественники берут с собой старые вещи и выбрасывают их в конце поездки, чтобы освободить место. Один из туристов рассказал, что грязную одежду и сувениры отправляет домой почтой.

Секретов для перевозки вещей в ручной клади не оказалось лишь у 20 процентов опрошенных — они заранее оплачивают багаж при необходимости.

В октябре эксперты в сфере туризма развенчали популярные мифы о путешествиях и дали советы по экономии бюджета во время отдыха. Так, выяснилось, что вторник не является самым лучшим днем для покупки авиабилетов. Кроме того, уверенность многих туристов в том, что покупка билетов туда-обратно может обойтись дешевле, чем перелет в одну сторону, тоже оказалась заблуждением.