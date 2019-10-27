В Турции россиянка впала в кому, сообщили СМИ

Жительница Петербурга во время отдыха в Анталье попала в больницу с отеком головного мозга, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Как рассказала мать пострадавшей, женщине стало плохо утром. В больнице ей поставили диагноз: инфаркт головного мозга. Уточняется, что женщина находится без сознания, на искусственной вентиляции легких.

Пока не закончилась путевка, ее навещала мать. Сейчас отчеты о здоровье пострадавшей приходят близким на английском языке. Медики не дают разрешения на транспортировку женщины в Россию.