Почему авиакомпании не предоставляют парашюты

Несмотря на то, что прогресс в области технологий сделал полеты более безопасными, мы по-прежнему пугаемся турбулентности. Вы можете только затянуть ремень безопасности, схватиться за подлокотники и попытаться вспомнить все, что говорила стюардесса. Тогда вы узнаете — авиакомпания дала вам спасательный жилет, но не парашют!

У военных самолетов и истребителей всегда есть парашюты на борту, но у коммерческих авиакомпаний нет Военные самолеты, такие как истребители, имеют несколько парашютов, которые пассажиры могут использовать во время чрезвычайных ситуаций. В таких ситуациях прыжок из самолета может быть единственным вариантом спасения.

С другой стороны, коммерческий самолет, такой как Boeing 737, может перевозить до 200 человек. Тысячи людей во всем мире используют эти авиалайнеры каждый день для перемещения из пункта А в пункт Б.

Итак, почему авиакомпании не предоставляют парашюты на борту этих самолетов для безопасности пассажиров? На самом деле, есть несколько веских причин для этого. Давайте узнаем их.

Для начала, большинство обычных пассажиров не имеют необходимой подготовки

Голливуд заставил нас поверить, что прыжки из самолета не требуют ничего, кроме бравады. В действительности парашютный спорт чрезвычайно сложен, и требует многочасовой профессиональной подготовки.

Даже самая базовая форма прыжков с парашютом, известная как прыжки с парашютом в тандеме, требует хотя бы час обучения. Ускоренное свободное падение является самой рискованной формой прыжков с парашютом, оно начинается на высоте от 3 000 до 4 000 метров над землей. Для этого вам понадобится еще более специализированное обучение и много практики.

Более того, прыжки из самолета в чрезвычайной ситуации и прыжки с парашютом для развлечения — это не одно и то же. Первый — это вопрос жизни и смерти, а другой, хотя и рискованный, но авантюрный вид спорта. Кроме того, прыжки с парашютом тщательно планируются. Парашютисты заранее знают, где они будут прыгать, что они должны делать и когда. Даже небольшое изменение погодных условий может привести к отмене прыжков.

С другой стороны, во время путешествия на самолете обычные пассажиры не собираются прыгать, и они даже не знают, как или когда прыгнуть в случае ЧП. Представьте себе страх и хаос на борту. Даже такая базовая вещь, как правильно надеть парашют, может показаться монументальной задачей.

Коммерческие самолеты не предназначены для прыжков с парашютом

Самолеты, которые используются для прыжков с парашютом, намного меньше, чем коммерческие авиалайнеры. С другой стороны, военные самолеты большие и имеют рампу сзади. Парашютисты используют эту рампу, чтобы безопасно прыгать, избегая при этом фюзеляжа.

У коммерческих самолетов другая конструкция. Выпрыгнуть из такого самолета крайне рискованно, так как легко врезаться в фюзеляж, особенно в крылья и хвост.

Коммерческие самолеты летают высоко и быстро

Как уже упоминалось выше, прыжки с парашютом тщательно спланированы, и высота прыжка является одной из самых важных деталей. Самая высокая точка, с которой прыгает парашютист — это 4 500-5 000 метров.

Коммерческие самолеты летят на средней высоте 11 000 метров над землей. На этой высоте температура падает, а воздух становится дефицитом. Даже если пассажирам удастся безопасно выпрыгнуть из самолета, им нужно обязательно иметь кислородный баллон, регулятор, маску, высотомер, баллистический шлем и летный костюм. Без них они могут потерять сознание из-за недостатка кислорода.

Скорость коммерческих самолетов — еще один аспект, который делает прыжки с парашютом практически невозможными. Во время полета на большой высоте Боинг 737 может развивать скорость до 1 000 км/час. Прыжки с этой высоты и на такой скорости могут быть смертельными!

Парашютное снаряжение дорого и громоздко

Даже один парашют слишком громоздкий, чтобы поместиться под обычным сиденьем в эконом-классе, и довольно тяжелые. Если вы когда-либо летали, вы знаете, насколько они строгие в отношении веса багажа, особенно ручной клади. Теперь, представьте, добавится один парашют на пассажира. Это увеличит общий вес на 2,5 — 3 тонны. Добавьте еще оборудование для прыжков, которое мы упомянули выше.

Парашюты и сами механизмы довольно дороги, и для них нужны большие деньги. Конечно, авиакомпания не будет платить за это из своего кармана. Они включат расходы в цену авиабилетов.

Наконец, большинство аварий происходит во время взлета и посадки

По статистике, большинство авиакатастроф происходит во время взлета и посадки. Парашюты бесполезны при взлете и посадке.

В общем, иметь парашюты на борту коммерческих рейсов на первый взгляд может показаться хорошей идеей. Однако, если задуматься, это не кажется практичным или даже жизнеспособным предложением.