Как подготовиться к первому путешествию заграницу

Итак, с чего же начать, если вы решили наверстать упущенное? О чем подумать? Что обязательно сделать? Эти вопросы кружат голову и заставляют паниковать новичков в путешествиях. Не стоит бояться своего первого зарубежного приключения! Мы сейчас расскажем, о чем нужно подумать.

Документы

В зависимости от выбранного вами места назначения вам понадобятся некоторые важные документы. Если у вас нет паспорта, для его получения вам потребуется время. Поэтому обязательно позаботьтесь об этом задолго до поездки.

У вас уже есть паспорт? Проверьте срок годности. Для некоторых стран у вас должны быть действительные визы в дополнение к паспортам. Проверьте, какой тип визы вам нужен, и подайте заявку на нее как можно раньше, потому что ее получение является сложным процессом и может занять недели. Если все это у вас уже есть, тогда сделайте на всякий случай несколько копий паспорта и возьмите их с собой (поверьте, они могут пригодиться).

Бюджет

Поймите, сколько вы готовы потратить денег на путешествие даже до того, как начнете заниматься документами. Это поможет вам спланировать поездку и наслаждаться ею в пределах ваших возможностей. Так сможете избежать разочарований. Некоторые направления, как правило, дешевле, чем другие, но есть способы сэкономить везде: путешествовать в межсезонье или выбирать бюджетное жилье. И отдельно накиньте сумму для непредвиденных расходов. Мы же с вами знаем, что не все всегда идет по плану. Заранее позаботьтесь о том, где и как вы будете приобретать местную валюту. Посмотрите, какие банковские карточки принимают в стране. Интернет в помощь.

Программа

Найдите себе спутника или спутников, с кем будет веселее и проще путешествовать. Одному оставаться в неизвестной стране для первого раза все-таки страшновато. Решите, куда и когда поедете. И главное: определитесь с культурной программой. Что вам интересно? Возможно, вы мечтаете проводить все свое время на пляже, изредка выбираясь на экскурсии. Или отдых мечты для вас — трип по музеям и картинным галереям. Еще один вариант: просто посмотреть на город, узнать побольше о его повседневной жизни.

Снаряжение

Помимо красивой одежды, чтобы щеголять по зарубежным улочкам, нужно позаботиться о здоровье. Подумайте, какие лекарства вам могут понадобиться, гигиенические средства. Основательно подойдите к этому делу, учитывая собственное состояние организма.

Не забудьте о фотоаппарате и телефоне, а также обо всех необходимых к ним «фитчах», вроде портативной зарядки, провода, карт памяти. Вообще представьте себе все ситуации (реальные), в которые вы можете попасть. Порвутся джинсы, поранитесь, вас замучают комары, может, в стране будет жарко и нужно подумать о специальных косметических средствах и головных уборах. И не забудьте про связь с близкими, чтобы не оказаться в ситуации, когда вы либо очень сильно переплатите из-за роуминга, либо вообще будете недоступны.

Изучите страну

Не пренебрегайте этим пунктом. Особенно если вы едете в экзотическое место. Узнайте, какие в стране запреты, особенности коммуникации, что принято, а что нет. Выучите основные фразы, которые могут понадобиться, чтобы узнать дорогу, заказать покушать, попросить что-либо. Или просто сделайте отдельную заметку в телефоне, выписав все важные слова.

Жилье и билеты

Сделайте небольшое исследование и подберите место, исходя из собственных предпочтений. Дорогой отель? Или уютный хостел? Центр? Или ближе к окраине? Поспрашивайте знакомых, может, кто-то бывал в этой стране или просто полазайте на форумах, полистайте Airbnb или Booking. И обратите внимание на минусы. Готовы вы с ними смириться или нет.

Хороший настрой

Главное в путешествии — отличное настроение. Не забудьте его взять с собой. Отправляйтесь в другую страну и получайте удовольствие! Похвалите себя за организацию поездки и за то, что нашли время и желание на отдых. С хорошим настроем маленькие неурядицы покажутся глупостью.