В России может исчезнуть плацкарт

С января 2020 года будут введены новые названия классов обслуживания, из-за чего слово «плацкарт» может исчезнуть из обихода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора «Федеральной пассажирской компании» Петра Иванова.

«В 2020 году запускаем (новые названия). Не с 1 января, но в январе точно постараемся», — сказал глава компании, добавив, что поначалу компания сохранит старые названия «купе» и «плацкарт», поскольку они фигурируют во всех документах, и на адаптацию маркетинговой политики «уйдет достаточно много времени».

О планах ввести новые названия классов обслуживания в ФПК сообщили в 2018 году. Пассажирам предложат на выбор: бизнес, комфорт, эконом и временную опцию эконом-бюджет со старыми вагонами без кондиционеров и биотуалетов. Поезда будут разделены на «дневной экспресс», «ночной поезд», «традиционный поезд» и «туристический поезд».