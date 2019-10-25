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В России может исчезнуть плацкарт 

Парламентская газета + ещё 16 1 час назад
В России может исчезнуть плацкарт
Фото: Парламентская газета
С января 2020 года будут введены новые названия классов обслуживания, из-за чего слово «плацкарт» может исчезнуть из обихода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора «Федеральной пассажирской компании» Петра Иванова.
«В 2020 году запускаем (новые названия). Не с 1 января, но в январе точно постараемся», — сказал глава компании, добавив, что поначалу компания сохранит старые названия «купе» и «плацкарт», поскольку они фигурируют во всех документах, и на адаптацию маркетинговой политики «уйдет достаточно много времени».
О планах ввести новые названия классов обслуживания в ФПК сообщили в 2018 году. Пассажирам предложат на выбор: бизнес, комфорт, эконом и временную опцию эконом-бюджет со старыми вагонами без кондиционеров и биотуалетов. Поезда будут разделены на «дневной экспресс», «ночной поезд», «традиционный поезд» и «туристический поезд».
В апреле компания РЖД презентовала на столичном Рижском вокзале новый купейный вагон с душем, сейфами, холодильниками и микроволновками. Ожидается, что обновленные вагоны пополнят парк «Федеральной пассажирской компании» до 2025 года.
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Теги:
Новости путешествий , Другое , Федеральная пассажирская компания , РЖД
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