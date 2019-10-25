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Назван лучший регион России для туристов на машине 

Lenta.ru 1 час назад
Назван лучший регион России для туристов на машине
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Мурманская область вошла в пятерку маршрутов, наиболее интересных в России для путешествия на автомобиле. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на рейтинг сервиса Tvil.ru, составленный по результатам опроса пользователей социальных сетей.
За регион и Кольский полуостров проголосовали 7,4 процента респондентов. Бесспорным лидером в голосовании оказался Крым с 45,4 процента голосов, пишет издание «ГЛАС». Его россияне посчитали самым интересным, красивым и запоминающимся местом. Следом идут побережье Черного моря в Краснодарском крае (13 процентов) и Карелия (10 процентов).
В топ-10 также вошли города «Золотого кольца России», Республика Алтай, Калмыкия и Астраханская область, Приэльбрусье и озеро Байкал, Южный Урал.
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