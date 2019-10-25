Швейцарские курорты подготовили спецпредложения

В этом году Швейцария, которая пользуется популярностью среди российских туристов не только зимой, подготовила ряд предложений, которые сделают поездку интереснее и дешевле. Sobesednik.ru расскажет, что нового ожидает туристов в этом году в Швейцарских Альпах и не только.

Ski pass

В этом году швейцарская горнолыжка подготовила ряд поистине интересных предложений, которые обойдутся туристу гораздо дешевле, чем катание на Красной Поляне. Так, например, в 2020 году билет на подъемники в Санкт-Морице обойдется в 45 франков в день при условии проживания в отеле. Кстати, открытие сезона в формате яркой вечеринки с выступлениями Альваро Солера и швейцарских диджеев состоится с 13 по 15 декабря.

Если вы давно уже не вставали на лыжи, но хотите вернуться в этот спорт, то у Арозы в этом году действует специальное предложение: вы можете забронировать занятия с инструктором на период от двух до семи дней и получить все необходимое горно-лыжное оборудование и ски-пасс бесплатно. А чтобы после покатушек расслабиться, в рамках программы предоставляются сеансы релакса в местном спа-центре.

Если же вы приехали в Арозу с детьми до 17 лет, то их можно отправить в бесплатную горнолыжную школу. Любопытно, что эта акция работает, если вы проживаете больше двух ночей на курорте как в отеле, так и в апартаментах.

Есть спецпредложения и для детей: 12 тысяч бесплатных ски-пассов получат юные лыжники до 13 лет. Для того, чтобы ребенок мог кататься по швейцарским Альпам бесплатно, родителям нужно лишь до 31 октября зайти на сайт MySwitzarland.com/kids4free, выбрать курорт и заполнить анкету.

Динамическое образование цен на ски-пассы в этом году впервые предлагает и Гштад: цена будет зависеть от времени бронирования, сезонности, загрузки отелей. Если в прошлом году билет в горы здесь стоил 65 франков в день, то в этом году он может от 49 до 74 франков в зависимости от того, насколько заранее вы бронируете услугу.

Кран-Монтана предлагает всем гостям подняться на гондоле Монтана-Арнува вовсе бесплатно: родители здесь смогут понаблюдать за первыми горнолыжными начинаниями детей, а не катающиеся туристы — позагорать на террасе.

Повыть на луну

Из необычных предложений для любителей горных лыж, пожалуй, самым интересным будет возможность катания при полной луне в круглогодичном горнолыжном курорте Церматте. Кстати, здесь же открылся новый сноупарк, который понравится как детям, так и взрослым.

Если все необходимое снаряжение у вас есть, то швейцарские авиалинии Swiss (только если у вас билет не по тарифу Light) готовы перевезти ваши лыжи и сноуборд бесплатно. Однако стоит понимать, что самолет не резиновый, поэтому стоит предупредить своего авиаперевозчика минимум за 36 часов о том, что вы едете со снаряжением. Перевозчик должен принять запрос на дополнительное место в багажном отсеке. При этом ваше снаряжение (пара лыж или доска для сноуборда, одна пара палок для лыжников, одна пара лыжных ботинок, шлем) не должно весить больше 23 кг, а габариты не должны превышать 158 см в сумме по длине, ширине и высоте.

Самый солнечный курорт

Sobesednik.ru ежегодно презентует один из курортов Швейцарии с особой тщательностью, и если в прошлом году мы виртуально катали читателей по Монтрё, то в этом году советует обратить внимание именно на Кран-Монтану.

Два соседних городка Кран и Монтана, расположенных на высоте 1500 м на залитом солнцем плато высоко в долине Роны, образуют крупнейший курорт в кантоне Вале. Расположение обеспечивает им 300 солнечных дней в году, а наличие 140 км трасс для разного уровня подготовки, официальный статус «Семейного курорта» (что не так-то просто получить в Швейцарии) и полностью обновленное за последние пять лет оборудование делают это место идеальным для любой категории отдыхающих.

Из прочих прелестей здесь есть снежный детский сад, где дети отрываются с аниматорами, пока родители отрываются на склонах. Здесь же расположен Snow Park XXL — а швейцарцы слов на ветер не бросают, его площадь вас впечатлит. Для тусовщиков есть ледовый комплекс Ycoor — это не только каток, хоккейная площадка и место для игры в керлинг, но еще и ночные катания на коньках и дискотека на льду каждую субботу.

Новинка сезона — деревня ледяных иглу на леднике Плен-Морт: возможность переночевать в суровых условиях почти Крайнего Севера или немного более «человеческих».

Ну и, конечно, нельзя не упомянуть об индивидуальном подходе к размещению гостей. В Кран-Монтана 32 отеля и рекордное количество комплексов категории «пять звезд». Специфика курорта — это мини-отели. Например, Crans Luxury Lodges — это пять роскошных шале площадью до 250 метров с идеальным ski-in-out — то есть вставать на лыжи вы можете прямо с порога номера. Прелесть комплекса — гарантированный вид на Альпы, которые находятся в 100 метрах, из любого сьюта.

Guarda Golf Hotel & Residences — это современный дизайнерский 5-звездный отель, деликатно вписанный в местный ландшафт, уютные номера-трансформеры (можно увеличивать или уменьшать площадь в зависимости от ваших пожеланий), ресторан японской кухни Mizuki by Kakinuma. Если вы что-то забудете в этом отеле, к вашему возвращению вещь будет лежать на том же месте: владельцы делают все, чтобы создать ощущение того, что вы возвращаетесь к себе домой.