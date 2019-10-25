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Города-призраки, давно покинутые людьми 

Рамблер 54 минуты назад
Смотрите видео и узнайте о городах, где когда-то бурлила жизнь, а сегодня там слышно лишь эхо. Один из самых известных городов-призраков — Икешима в Японии. Это остров, который много веков он был необитаемым, но в начале 19 века там нашли уголь. С того момента остров начал активно заселяться, там появлялись дома, объекты инфраструктуры. В семидесятые годы 20 века в Икешиме жили примерно 7 000 человек, но к концу столетия угольная шахта истощилась, и люди начали уезжать. Сегодня остров пустует, там можно встретить лишь туристов.
Ранее «Рамблер» рассказал, какие тайны таит «Русский Стоунхендж». 
Теги:
Новости путешествий , Видео
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