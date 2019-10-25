Города-призраки, давно покинутые людьми

Смотрите видео и узнайте о городах, где когда-то бурлила жизнь, а сегодня там слышно лишь эхо. Один из самых известных городов-призраков — Икешима в Японии. Это остров, который много веков он был необитаемым, но в начале 19 века там нашли уголь. С того момента остров начал активно заселяться, там появлялись дома, объекты инфраструктуры. В семидесятые годы 20 века в Икешиме жили примерно 7 000 человек, но к концу столетия угольная шахта истощилась, и люди начали уезжать. Сегодня остров пустует, там можно встретить лишь туристов.