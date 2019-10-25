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Что увидят туристы в первом музее слизи 

Рамблер 1 час назад
В Нью-Йорке 26 октября откроется необычный музей, который уже заинтересовал тысячи американцев и туристов со всего мира. А ведь посвящен он бует не шедеврам мирового искусства, а всевозможным слизям.
Странная выставка Sloomoo Institute займет 743 квадратных метра и покажет гостям все, что они хотят знать о слаймах и всех похожих тягучих слизких веществах.
Как выяснил "Рамблер", создатели решили открыть подобный проект из-за бешеной популярности слаймов — игрушек из вязкого желеобразного материала. Миллионы детей и взрослых по всему миру играются со слаймами, покупают готовые "слизни" всех цветов радуги или учатся их "готовить" по сотням обучающих видео в Youtube.
Так, в новом огромном музее будет целое озеро слизи, по которому можно будет пройтись босиком, и слайм-бар, где посетителей будут обучать таинствам приготовления вязкого вещества со "вкусом" бананового пирога или фруктов.
@gigi_gaoyang
Гости выставки смогут зайти в комнату из светящихся слаймов и пройтись по целому тунелю из слизкого материала. Создатели обещают, что после такой прогулки вы будете максимально расслабленны и спокойны.
@slime.sweetpea
Кроме того, в музее будут целые бочки цветной слизи с различными "добавками", а также "облачные" слаймы, которые растягиваются, как сладкая вата, потому что в них подмешан искусственный снег.
@aaronshortzz
Еще гости смогут пощупать экземпляры, которые приятно трещат из-за пластиковых шариков внутри, и те, которые растягиваются, как гладкий латекс.
Интересно, что по всему музею будут раздавать салфетки, которые нужно будет использовать перед каждым новым "пощупыванием", слизь на выставке будут менять каждый день!
Комментарии1 
Теги:
Новости путешествий , Видео
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