Неочевидные места в России, куда уехать на выходные

Долго мучиться с визами или выбирать, в какую страну поехать, чтобы не возникло проблем с языковым барьером, совсем не обязательно. Be Icon подобрал для вас четыре неочевидных места, куда можно выбраться на выходные не покидая страны.

Почувствовать себя дворянином

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Всего в 200 километрах от Москвы, в Муромцево находится настоящий старый европейский замок. Его построили специально для графа Владимира Храповицкого. Вкусы хозяина скромностью не отличались: граф заказал архитектору построить ему усадьбу, которая не отличалась бы роскошью от французского Версаля. К слову, и денег он не пожалел. В итоге получился величественный дворец, окруженный конюшнями, летним театром, оранжереями с персиковыми деревьями, а также большим птичьим двором.

Сейчас Муромцево выглядит уже чуть менее помпезно, чем при своем хозяине. Дом графа Храповицкого опустел, пруд зарос, но сохранились потрясающей красоты изразцовые печи того времени и огромный приусадебный парк.

Найти самый уникальный храм в России

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Белгородская область — просто кладезь пещер. Их издревле использовали как обители или целые храмы. До нашего времени дошли не все, а самый величественный из сохранившихся — Холковский монастырь. Почти три сотни «квадратов» площади в меловой горе близ Нового Оскола занимают кельи, коридоры, церковь, помещения для совместной молитвы. Кстати, никакой заводской мебели в монастыре нет. Все, что имеется, высечено из той же меловой породы. Посетители, верующие они или нет, признаются, что Холковский монастырь производит на них неизгладимое впечатление.

Окунуться в быт викингов

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Чтобы почувствовать себя настоящим викингом, не обязательно отправляться в Скандинавские страны. Жители деревни Свенгард в 16 километрах от Выборга воссоздали их быт и переняли традиции так, что теперь могут научить и приезжих. Они шьют одежду из шкур животных, лепят украшения из глины, обжигают горшки, разводят скот и занимаются земледелием. Здесь найдется развлечение и для взрослых, и для детей. Ну где еще малыши смогут покататься на огромных деревянных качелях или научиться играть на свиристели?

Насладиться дикой природой

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Если все же хочется более традиционного отдыха — например, у моря, то можно направиться в Большой Утриш, он находится в 19 км от Анапы.

Это очень уютный и практически безлюдный курорт с чистыми галечными пляжами, морем с кристальной водой и потрясающей природой.

Насладиться чудесами окружающего мира здесь можно как своим ходом, так и арендуя транспорт. Конечно, самый кайф — прогуляться по берегу моря, вдохнуть морского воздуха, отправиться кататься на квадроциклах и ловить ртом порывы ветра.