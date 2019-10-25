5 мест, куда можно поехать на зимние праздники

Длинные выходные зимой у нас приурочены к новогодним торжествам. Это замечательная возможность отправиться хотя бы в недолгое путешествие. Что может быть лучше, чем встретить самые уютные праздники в году в совершенно неожиданной атмосфере другой страны, особенно если банальные празднования в клубах или дома перед телевизором вас уже не впечатляют. В общем, собирайтесь! А куда можно поехать, чтобы весело провести зимние праздники, мы вам подскажем.

1. Париж

Flytothesky.ru

Этот вариант будет интересен парам, находящимся в романтических отношениях, семьям с детьми или тем, кто давно хотел посетить французскую столицу. Бронировать рождественский тур в Париж лучше заранее. Цены накануне праздников могут повышаться в несколько раз. Вы сможете окунуться в феерическую новогоднюю эйфорию вместе с другими жителями на площади рядом с Эйфелевой башней. Посетить уютные ресторанчики, побродить по музеям или по уютным улочкам города в обнимку со своей второй половинкой. Настоящий романтический отдых! А вот для семей с детьми в первую очередь будет интересен Диснейленд, где также в этот период организуется множество увеселительных событий.

2. Рио-де-Жанейро

Flytothesky.ru

То, что нужно жаждущим окунуться в вечное лето. Побережье Копакабаны подходит для этого как нельзя больше. Помимо достопримечательностей города и рождественского шопинга, вы можете поучаствовать в традиционном праздновании Нового года по-бразильски. А этот народ действительно любит и умеет веселиться. Например, на самом знаменитом пляже организуется массовая вечеринка с участием самых именитых диджеев, куда люди приходят в белой одежде. Веселье с шампанским и танцами продолжается с вечера 31 декабря и до полудня 1 января.

3. Эдинбург

Flytothesky.ru

Как известно, для европейцев в отличие от нас главным зимним праздником является Рождество, а не Новый год. Тем не менее можно и тут найти единомышленников. И это шотландцы, которые также, как и мы, празднуют наступление следующего года с особым размахом. У Эдинбурге устраивается настоящее огненное шоу, т. к. огонь еще со времен древних кельтов является новогодним символом. Торжества начинаются 30 декабря и завершаются только 2 января. Факельные шествия, огненные представления, выступления артистов и даже зимнее купание в реке… Все это подарит вам незабываемые впечатления от отдыха в шотландской столице.

4. Санкт-Петербург

Flytothesky.ru

Один из красивейших городов России в период новогодних праздников становится еще более нарядным и чарующим. Витрины магазинов пестрят оригинальными сувенирами в новогодней стилистике, на улицах много огней. А в самую главную ночь года в сердце Питера на Дворцовой площади проходит невероятно красочный концерт, завершающийся ослепительным фейерверком. Если вы хотите проникнуться по-настоящему праздничной атмосферой, посетить Эрмитаж и другие достопримечательности этого удивительного города на Неве, нельзя придумать лучшее время.

5. Доминиканская республика

Flytothesky.ru

Латиноамериканский колорит и темперамент жителей этой страны особенно очевиден в торжественных случаях. Если вы хотите в этом убедиться лично и нырнуть из холодов прямо в воды голубых лагун, то Доминикана охотно предоставит такую возможность. Вода около +27 °C позволяет купаться и нежиться на пляже, и это при незначительной влажности и постоянном солнце. Настоящий райский отдых в стране вечного лета. Но нужно помнить о том, что новогодние путевки в Доминикану стоят в два раза дороже. Наиболее популярные места в это время — полуостров Самана, курорты Пунта-Кана и Пуэрто-Плата. В отелях устраивается рождественская и новогодняя программа. Так что, наслаждаясь теплом, будет время вспомнить и про зимние праздники.