Зимой в Барселону полетит больше рейсов

Объемы зимней перевозки в Барселону в этом году выросли по сравнению с прошлым. Об этом корреспонденту портала TourDom.ru рассказали игроки направления 23 октября.

Единственным туроператором, нарастившим объемы воздуха на горнолыжные курорты Андорры, стал TUI. Если в прошлом году компания довольствовалась блоками на регулярных рейсах, то в этом, помимо блоков, она грузит собственный чартер на базе « Уральских авиалиний » по субботам с 28 декабря по 21 марта. Кроме того, на новогодние праздники (1 и 8 января) в Барселону полетят два дополнительных борта.

Зимняя программа остальных игроков пока повторяет прошлогодние объемы — ANEX Tour с 28 декабря будет летать в Барселону по средам и субботам на Azur Air, а Coral Travel с такой же частотой на Red Wings . «Библио-Глобус», как и в прошлом году, с 28 декабря выставил еженедельный рейс авиакомпании «Россия» по субботам. Регулярной перевозки тоже больше не стало — «Аэрофлот» по-прежнему летает в столицу Каталонии 4 раза в день, а «Уральские авиалинии» и S7 сохранили свои частоты (2 раза в неделю). Стоимость билетов начинается от 13 тыс. руб. с человека туда-обратно.

По оценке гендиректора туроператора «Время-тур» Александра Скалина, прирост составил порядка 150 кресел в неделю, или 15–20%. При таких объемах корректировок полетных программ быть не должно, так как спрос на направление немного вырос.

Судя по количеству допусков на рейсы в Испанию в зимний период, выданных Росавиацией , расклад в любой момент может поменяться. Место для маневра есть у ANEX Tour — Azur Air получил разрешение на ежедневные рейсы. Также допуски из Москвы в Барселону есть у Royal Flight, «Икара» и Nordwind Airlines с 27 октября по 28 марта (каждый — дважды в неделю), «Ямала» (5 раз в неделю) и «Нордавиа» (3 раза в неделю с конца декабря).

Больше других навострила лыжи в Испанию авиакомпания «Ямал». Перевозчик получил право на полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Жирону и Барселону. Тем не менее пока в расписании эти рейсы не значатся и ни один из туроператоров не заявил перевозку на «Ямале».

В туроператоре Unicorn, сотрудничающем с Nordavia, заявили, что рассматривают возможность запуска своих рейсов, однако решение пока не принято. В ANEX Tour тоже не исключили расширения перевозки — загрузка первого рейса (28.12) уже составляет более 70%.

По мнению экспертов, велика вероятность, что большинство незадействованных сейчас допусков так и останется невостребованными — на Испанию зимой нет такого большого потока туристов. Но пригодятся на случай, если кому-то придется поменять перевозчика или поставить допрейсы на пиковые даты.

Гендиректор «Амиго-С» Сергей Великаданов добавил, что цены на направлении практически не изменились, так как контрактные тарифы у авиакомпаний остались прошлогодними, несмотря на подорожание топлива и инфляцию. «Туристы готовы потратить определенную сумму и, если ценник завысить, они попросту останутся дома», — пояснил эксперт.