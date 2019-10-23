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Туристка пережила ночь в кишащей клопами кровати 

Lenta.ru 3 часа назад
Туристка пережила ночь в кишащей клопами кровати
Фото: Terry Gilliam / AP
Туристка провела ночь в отеле и была покусана клопами 70 раз. Об этом сообщает Daily Mail.
43-летняя Лиза Адамс (Lisa Adams) и ее муж Стивен (Steven Adams) остановились в отеле сети Premier Inn в городе Бери-Сент-Эдмундс, Великобритания. Номер с двуспальной кроватью обошелся им в 58 фунтов (4,8 тысячи рублей). Ночью женщину многократно покусали насекомые. По словам Адамс, утром она обнаружила, что ее ноги и нижняя часть туловища были покрыты зудящими и воспаленными укусами.
«Укусы были на передней и задней части моих ног, от лодыжки до верхней части, а также на нижней части живота. Они очень зудели, но я не хотела их расчесывать, потому что они и без того болели»,
— приводит издание слова пострадавшей.
При этом муж Лизы Адамс, Стивен, не пострадал, так как спал на пуховом одеяле, а она легла на матрас и накрылась одеялом.
Женщина пожаловалась администратору гостиницы. Тот пообещал разобраться в ситуации и отметил, что в отеле не сталкивались с подобными проблемами в течение длительного времени.
Спустя шесть недель раны Адамс не только не прошли, но и загноились, а ее «кровь закипела». Однако, по словам представителя сети Premier Inn, они наняли внешних специалистов, которые не смогли найти «никаких признаков постельных клопов в комнате, в которой она провела ночь».
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