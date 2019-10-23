Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клиентам сайта бронирования отказывают в перевозке 

TourDom 1 час назад
Клиентам сайта бронирования отказывают в перевозке
Фото: TourDom
23 октября в редакцию TourDom.ru обратились клиенты сайта для онлайн-бронирования авиабилетов Aerobilet.ru. С их слов, авиакомпания «Белавиа», на рейсы которой были куплены билеты, отказывает им в перевозке.
В сообщении, отправленном пассажирам, говорилось:
«Авиакомпания «Белавиа» отказывает вам в перелете, несмотря на наличие действительного билета, который вы приобрели у нас. Вас обязывают еще раз оплатить перелет, ссылаясь на то, что вы не будете приняты к перевозке».
При этом отмечается, что заявление перевозчика противоречит правилам ИАТА и пассажиры могут лететь по данному билету без дополнительных сборов.
По телефону, указанному на сайте Aerobilet.ru, дозвониться не удалось — линия все время занята. В пресс-службе «Белавиа» затруднились с ответом.
Отметим, что у сайта Aerobilet.ru турецкие корни. Он тесно связан с онлайн-трэвел-агентством IATI, недавно опровергнувшем информацию о своем банкротстве.
Однако осведомленные источники уверяют — финансовое положение IATI действительно сложное, а тот спор, что происходит сейчас между сайтом Aerobilet.ru и перевозчиком «Белавиа», является подтверждением нарушения системы платежей BSP, правил оформления авиабилетов, осуществления платежей и взаиморасчетов и предоставления банковских гарантий со стороны агента (т. е. IATI). Тем не менее авиакомпания не вправе аннулировать билеты пассажиров, несмотря на проблемы с агентом.
Юристы советуют пассажирам, получившим подобное сообщение от Aerobilet.ru, обратиться в свой банк за charge back в размере 100% от уплаченной за билеты суммы. «Обязательно сделайте снимок экрана с сообщением об отказе в перевозке и приложите к заявлению копию маршрутной квитанции, где указан номер билета», — советуют они.
И даже в случае отказа следует приехать в аэропорт, пройти процедуру регистрации, чтобы не возникла ситуация no show, когда авиакомпания ставит отметку о неявке пассажира и рассчитывать на какие-либо выплаты или перебронирование впоследствии он уже не может.
Турецких официантов заменят роботы
TourDom: последние новости
Названы отели Хайнаня, которые перейдут на All inclusive Названы отели Хайнаня, которые перейдут на All inclusive Великобритания сняла запрет на полеты в Шарм-эль-Шейх Великобритания сняла запрет на полеты в Шарм-эль-Шейх Российские туристы стали чаще бывать в Швейцарии Российские туристы стали чаще бывать в Швейцарии
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За что мы любим «all inclusive»
За что мы любим «all inclusive»
Ученые: Таиланд ожидают землетрясения
Ученые: Таиланд ожидают землетрясения1
Кому достаются самые плохие номера в отелях
Кому достаются самые плохие номера в отелях
Как получить американскую визу без проблем
Как получить американскую визу без проблем3
Лайфхаки для бюджетного путешествия на Сицилию
Лайфхаки для бюджетного путешествия на Сицилию
Видео
Как получить американскую визу без проблем
00:29
Как получить американскую визу без проблем
Новости путешествий
В Турции официантов заменили на роботов
00:34
В Турции официантов заменили на роботов
Новости путешествий
Туристы из РФ предпочли загранице отдых в России
01:00
Туристы из РФ предпочли загранице отдых в России
Новости путешествий
Какие тайны таит «Русский Стоунхендж»
10:03
Какие тайны таит «Русский Стоунхендж»
Новости путешествий
Заброшенные уголки, о которых мало кто знает
10:10
Заброшенные уголки, о которых мало кто знает
Новости путешествий
Китай намерен приманить российских туристов
00:28
Китай намерен приманить российских туристов
Новости путешествий
«Боинг-747» стал прибежищем для туристов
01:36
«Боинг-747» стал прибежищем для туристов
Новости путешествий
Какие факты о Тунисе скрывают туроператоры
00:34
Какие факты о Тунисе скрывают туроператоры
Новости путешествий
Страны, где недолюбливают туристов
02:48
Страны, где недолюбливают туристов
Новости путешествий
Секреты железнодорожных путешествий
11:22
Секреты железнодорожных путешествий
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение