Клиентам сайта бронирования отказывают в перевозке

23 октября в редакцию TourDom.ru обратились клиенты сайта для онлайн-бронирования авиабилетов Aerobilet.ru. С их слов, авиакомпания «Белавиа», на рейсы которой были куплены билеты, отказывает им в перевозке.

В сообщении, отправленном пассажирам, говорилось:

«Авиакомпания «Белавиа» отказывает вам в перелете, несмотря на наличие действительного билета, который вы приобрели у нас. Вас обязывают еще раз оплатить перелет, ссылаясь на то, что вы не будете приняты к перевозке».

При этом отмечается, что заявление перевозчика противоречит правилам ИАТА и пассажиры могут лететь по данному билету без дополнительных сборов.

По телефону, указанному на сайте Aerobilet.ru, дозвониться не удалось — линия все время занята. В пресс-службе «Белавиа» затруднились с ответом.

Отметим, что у сайта Aerobilet.ru турецкие корни. Он тесно связан с онлайн-трэвел-агентством IATI, недавно опровергнувшем информацию о своем банкротстве.

Однако осведомленные источники уверяют — финансовое положение IATI действительно сложное, а тот спор, что происходит сейчас между сайтом Aerobilet.ru и перевозчиком «Белавиа», является подтверждением нарушения системы платежей BSP, правил оформления авиабилетов, осуществления платежей и взаиморасчетов и предоставления банковских гарантий со стороны агента (т. е. IATI). Тем не менее авиакомпания не вправе аннулировать билеты пассажиров, несмотря на проблемы с агентом.

Юристы советуют пассажирам, получившим подобное сообщение от Aerobilet.ru, обратиться в свой банк за charge back в размере 100% от уплаченной за билеты суммы. «Обязательно сделайте снимок экрана с сообщением об отказе в перевозке и приложите к заявлению копию маршрутной квитанции, где указан номер билета», — советуют они.

И даже в случае отказа следует приехать в аэропорт, пройти процедуру регистрации, чтобы не возникла ситуация no show, когда авиакомпания ставит отметку о неявке пассажира и рассчитывать на какие-либо выплаты или перебронирование впоследствии он уже не может.