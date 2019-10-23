Тяга к халяве и незнание языков: за что мы любим «all inclusive»

Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой «все включено». Такая система успешно практикуется в Турции. Сперва all inclusive планируют внедрять в четырех— и пятизвездочных отелях, а затем это коснется и трехзвездочных гостиниц.

Мы узнали у эксперта, почему система «все включено» так популярна среди россиян и как отразится ее введение на цены пакетных туров на о. Хайнань.

«Исторически «наш человек» хочет заплатить на отдыхе один раз сразу за все и потреблять больше услуг\товаров — это касается и питания, и развлечений, и других услуг на территории отелей (например, детского клуба или трансфера к пляжу). Это, с одной стороны, удобно — турист сразу видит стоимость всей поездки и состав включенных в нее опций, что позволяет правильно рассчитать свой бюджет», — рассказывает travel-manager и исполнитель сервиса YouDo Юлия Шенгера.

По словам эксперта, есть и другая сторона такого «удобства» — историческая любовь русского человека к экономии в разнообразном ее проявлении: видя ломящиеся от многообразия еды столы в турецких отелях, большинство россиян мысленно пересчитывают это в доллары или рубли, сравнивают с суммой, заплаченной за тур, и мысленно хвалят себя: «Ах, какой я рациональный турист, заплатил намного меньше, чем это стоило бы отдельно», и на душе туриста становится теплее.

Немаловажен и тот аспект, что россияне в основной своей массе не владеют или очень плохо владеют каким-либо иностранным языком, что не позволяет им свободно питаться в заведениях вне территории отеля из-за сложности с прочтением меню и оформлением заказа через официанта. Это создает лишнюю нервозность, напряженность, а люди на отдыхе хотят максимально расслабиться. Гораздо проще прийти в своем отеле к длинному шведскому столу, выбирать и пробовать то, что душе угодно.

Систему all inclusive очень любят в Турции, и многие россияне едут отдыхать в эту страну только благодаря такой функции. Но не стоит забывать тот факт, что российские туристы составляют до трети от общего потока иностранцев на Хайнане. Повлияет ли введение системы «All inclusive» на цены пакетных туров на о. Хайнань, мы также узнали у эксперта:

«Думаю, что рост стоимости туров, безусловно, будет, учитывая, что вместо одного приема пищи (системы ВВ — только завтрак), добавятся еще минимум два, а Хайнань — это остров, и завоз качественных продуктов стоит приличных средств. Кроме того, по сообщениям туристических СМИ, к программе подключатся в первую очередь отели высшего и среднего сегмента (4*-5*), и рассчитана она будет в основном на российских туристов, поскольку и китайцы, и европейцы чаще отдают предпочтение плану питания ВВ (только завтраки)», — рассказывает Юлия Шенгера.

Это значит, что у отельеров задача состоит из двух частей — сделать питание и услуги разнообразными в условиях поддержания должного уровня качества для привлечения российских туристов, которые уже в хорошем смысле привыкли к турецкому размаху, а также постараться удержать конкурентоспособный уровень цен в подобном сегменте. От решения этих двух задач будет зависеть рост турпотока.

А если вы приехали в Китай, и не знаете, какие интересные места в первую очередь стоит посетить, вам помогут специальные репортажи нашего корреспондента. Она собственными глазами увидела провинцию Аньхой и рада поделиться впечатлениями с вами.