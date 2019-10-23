Кому достаются самые плохие номера в отелях

Конечно, когда мы едем в отпуск, мы выбираем отель по отзывам и картинкам. Ведь на отдыхе хочется думать только о хорошем, а не жить в отеле со старым ремонтом и неработающим кондиционером, где еще и плохо кормят. Мечта каждого человека, который живет в мегаполисе — проснуться и увидеть из окна море. Однако номера "с видом" достаются не всем. "Рамблер" узнал, как распределяются комнаты в гостиницах, и кому достаются худшие номера.

Практически в любом отеле есть номера "получше" и "похуже". Одни меньше, с видом на помойку или кухню и с неработающим кондиционером. Другие — просторнее, а из окон видно бассейн или море.

Самые плохие номера достаются туристическим группам, которые проведут в гостинице пару дней, а также тем, кто бронирует номера на сайтах-агрегаторах. Нужно понимать, что все эти категории людей не знакомы отелю, а у него есть постоянные клиенты, которые могут отдыхать в одной и той же сети в разных странах мира. Лучшие номера дают тем, кто бронировал свой визит непосредственно на сайте отеля напрямую или тем, кто пользуется программой лояльности. Например, для гостей с высоким уровнем в этой программе заготовлены отдельные номера. Или их могут поселить в более комфортной комнате классом выше.

Для членов программы лояльности есть различные бонусы в виде бесплатных завтраков или использованием комнаты отдыха, где подают напитки и закуски на протяжении всего дня. Очень часто им дают люксы или полубоксы после бронирования стандартного номера. Именно поэтому опытные путешественники не рекомендуют путешествовать в составе туристической группы или бронировать на сайтах-агрегаторах, где цена будет значительно выше.